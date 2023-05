Deze Utrechtse uitvaartorganisatie biedt uniek kijkje achter de schermen

PCB UitvaartzorgEen kijkje achter de schermen bij een uitvaartcentrum is niet bepaald alledaags. Toch is dit binnenkort mogelijk in Utrecht, waar een kleinschalige uitvaartorganisatie in de wijk Overvecht in het kader van haar 90-jarig bestaan haar deuren opent voor haar leden, omwonenden en andere belangstellenden.

Tijdens de open dag van PCB Uitvaartzorg kunnen bezoekers vrij rondlopen en alle ruimtes verkennen. “Normaal gesproken zien mensen alleen de ontvangst- en opbaringsruimte, maar nu kunnen ze ook een kijkje nemen in de koel- en verzorgingsruimte, de drukkerij, de kistenruimte en bij de rouwauto’s”, zegt directeur Pierre van Kooten. “Onze uitvaartleiders, gastvrouw en verzorgers van de overledenen zijn aanwezig om vragen te beantwoorden en te luisteren naar ervaringen en herinneringen van bezoekers.”

Eigen uitvaartcentrum

PCB Uitvaartzorg, sinds vorig jaar nauw samenwerkend met Barbara Uitvaartverzorging, is geen doorsnee uitvaartonderneming. Zo heeft de organisatie een eigen uitvaartcentrum en zichtlocatie, wat volgens Van Kooten vrij uitzonderlijk is. Jaarlijks verzorgt de onderneming zo’n 140 tot 150 uitvaarten. “Dat is een aanzienlijk aantal in deze branche, waar vooral veel zzp’ers actief zijn.

Gemeenschapsgevoel

Als een van oorsprong coöperatieve vereniging, bouwt PCB Uitvaartzorg voort op een christelijke traditie van gemeenschapsgevoel. Van Kooten: “Vroeger was PCB een protestants-christelijke vereniging voor en door leden. Tegenwoordig richten we ons op iedereen, maar wel vanuit de waarden van toen. Ondanks dat het niet echt hip meer is om lid te zijn van een uitvaartorganisatie, hebben we nog altijd zo’n 2.500 leden.”

Het gratis lidmaatschap biedt verschillende voordelen. Zo hebben leden inspraak in de koers van PCB en kunnen ze deelnemen aan speciale evenementen zoals een jaarlijkse herdenking en een muziekmiddag. Van Kooten: “Als een lid komt te overlijden en PCB wordt gevraagd om de uitvaart te verzorgen, dan is de opbaring in ons uitvaartcentrum gratis”, zegt Van Kooten. “Dit is uiteraard vooral van belang voor de nabestaanden.”

Depositofonds

Tijdens de open dag is er ook aandacht voor het depositofonds van PCB Uitvaartzorg. Dit fonds biedt mensen de mogelijkheid om geld te sparen voor hun uitvaart. Van Kooten ziet dat steeds meer mensen ervoor kiezen om alvast geld opzij te zetten voor hun begrafenis of crematie. “Het fonds is een toegankelijk alternatief voor een traditionele uitvaartverzekering”, zegt Van Kooten. “Stel, je stort tien jaar lang jaarlijks vijfhonderd euro in het fonds, dan heb je aan het eind van de rit vijfduizend euro gespaard.”

Voor een compleet beeld van wat er allemaal bij een uitvaart komt kijken, zijn er tijdens de open dag ook andere partijen aanwezig, zoals een steenhouwerij, een uitvaartfotograaf en een bedrijf gespecialiseerd in lijkwades. Ook zijn er een originele rouwbakfiets, , een speciale Domtorenkist en bijzondere uitvaartmanden, gemaakt van onder andere bananenblad, te zien.

Kom langs

Meer weten over de unieke afscheidsmogelijkheden van PCB Uitvaartzorg? Kom dan op 24 juni van 11:00 tot 16:00 uur naar de open dag. Ook mensen met een andere culturele achtergrond hebben bij PCB de mogelijkheid om op hun eigen manier afscheid te nemen.