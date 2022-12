Deze woningcorporatie werkt aan oplossingen voor het woningtekort. Doe je mee?

“Ik vind het leuk om de organisatie, maar vooral om mijn collega’s verder te helpen”, zegt Jorina. “Dat kan door middel van adviezen, of door het verbeteren van processen en het beleid waar medewerkers wat aan hebben. Maatschappelijke betrokkenheid vind ik belangrijk, dus kijk ik ook hoe ik mensen op weg kan helpen in hun carrière.” Voor Jorina is geen dag hetzelfde. “Mijn werkdag bestaat het meedenken met projecten en het aantrekken van nieuwe collega’s. Of ik denk mee met een collega die intern wil doorgroeien. Daarnaast overleg ik regelmatig met mijn collega’s van P&O en ben ik continu in gesprek over hoe we een aantrekkelijke werkgever worden en blijven.”