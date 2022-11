Dit bedrijf investeert met leden in slimmer werken

Nederland staat op nummer 5 in de Global Innovation Index, een ranking van landen die meet hoe innovatief landen zijn. Woertman: “We spelen internationaal in de Champions League. Niet alleen vanwege de grote bedrijven als ASML en Philips, maar juist omdat wij zo’n sterke toeleverketen hebben van honderden bedrijven verspreid door heel Nederland. Deze bedrijven maken bijvoorbeeld mede mogelijk dat de machines van ASML gemaakt kunnen worden.” Toch ontkomt ook deze sector er niet aan dat de productiviteit minder hard groeit. Roos: ,,Om onze positie in de wereldtop te behouden, moeten we de toekomst van de hightech- en maakindustrie bestendigen en verder uitbouwen. De rest van de wereld staat tenslotte ook niet stil.”

Investeren in mensen

“De enige manier om onze economische groei te stimuleren is door slimmer te innoveren dan de rest van de wereld”, vervolgt Woertman. Roos beaamt dat: ”Je zou denken dat meer mensen een oplossing kan zijn om de arbeidsproductiviteit te vergroten, maar die mensen zijn niet te vinden. Het is één van de grootste uitdagingen van onze industrie, naast lange levertijden en beschikbaarheid van materialen en producten.”

Woertman: “Het draait om het slimmer inrichten van je organisatie. Denk aan digitalisering, data en Artifical Intelligence (AI), en samenwerken met andere bedrijven door kennis en netwerken met elkaar te delen. Hiermee maak je het verschil.” Deze inzichten werden bevestigd in het onderzoek dat Mikrocentrum recent heeft uitgevoerd onder haar leden. Roos: “Met AI, data en digitalisering gaan we het tekort aan slimme handen niet oplossen, want die slimme handen hebben we onder andere nodig voor het installeren van de machines. Maar als je investeert in de kennis en kwaliteiten van je eigen mensen, kun je je machines beter door ontwikkelen. Op termijn heb je dan mogelijk minder mensen nodig.”

Quote “Investeren in de toekomst, dat is waar het om draait”

Samenwerken is de sleutel

Investeren in de toekomst, dat is waar het om draait, benadrukt Woertman. “Want, wie vandaag stilstaat, loopt morgen achter.” Mikrocentrum speelt daarin een belangrijke rol door alle partijen uit de industrie regelmatig bij elkaar te brengen rond actuele thema’s en in bepaalde vakgebieden.

“Daardoor kunnen onze leden makkelijker en efficiënter kennis uitwisselen, problemen oplossen en samenwerken. Dat klinkt heel triviaal, maar iedereen weet dat het uiteindelijk om mensen draait en hoe die met elkaar samenwerken.” Roos: ,”Samenwerken gaat makkelijker als je elkaar al kent en een keer gesproken hebt. Hoe meer partijen je kent, hoe groter je netwerk is, hoe sterker je bent als bedrijf in de hightech waardeketen.”

