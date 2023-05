Dit bekende automodel uit de middenklasse heeft geen last van lange levertijden

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Sportief en comfortabel rijden

De C4-autoserie kent een lange geschiedenis. Ondanks de hevige concurrentie in het felbevochten C-segment is Citroëns paradepaardje niet meer weg te denken uit het huidige straatbeeld. In 2004 verschenen er een vierdeurs en sportieve driedeurs uitvoering van het koetswerk. Vroege bestuurders waardeerden onder meer de comfortabele rijeigenschappen en het innovatieve dashboard. Dat was voorheen alleen weggelegd voor auto’s uit een hogere prijsklasse.