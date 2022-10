Dit familiebedrijf werkt duurzaam en innovatief

Duurzaamheid door hergebruik

‘Het grootste deel van de pallets die wij leveren is al een keer gebruikt’, zegt Kim Slaghuis, marketing en communicatiemanager bij Lievaart & Slaghuis Palletgroep. ‘Omdat we met een natuurproduct werken, voelen wij ons verantwoordelijk om daar zo zorgvuldig mogelijk mee om te gaan.’ Het meest duurzaam is dat een binnengekomen pallet bij het bedrijf wordt gerepareerd. Houtafval van pallets niet meer voldoen worden verwerkt tot houtsnippers en gebruikt voor de warmteketel van het gebouw. ‘Deze ketel verwarmt onze HT kamers, kantoren en kantine. Of de snippers worden verkocht en hergebruikt door andere partijen.’

Vooruitstrevend en innovatief

Lievaart & Slaghuis Palletgroep heeft de afgelopen jaren haar machinepark flink uitgebreid. Hierdoor is het werk nu lichter en efficiënter voor de werknemers, én kostenbesparend. ‘Het werken met pallets is lichamelijk behoorlijk zwaar’, legt Kim uit. ‘Dus hebben we de koppen bij elkaar gestoken en geïnvesteerd in machines die het werk makkelijker maakt voor onze mensen, zowel op de sorteer- als reparatielijn. Als het gaat om veiligheid tijdens het werk, persoonlijke ontwikkeling en werkplezier blijven we altijd met onze werknemers in gesprek.’

Warm familiebedrijf

In 1982 begon Dik Lievaart de zaak met het maken van tomatenkistjes. Inmiddels is Lievaart & Slaghuis Palletgroep uitgegroeid tot een bloeiend bedrijf met veertig vaste medewerkers en zo’n vijfentwintig uitzendkrachten op twee locaties: Hoek van Holland en Standdaarbuiten. ‘Wij zijn een echt familiebedrijf’, zegt Kim. ‘Bij ons staat de deur voor iedereen open en de werksfeer is hier allesbehalve hiërarchisch. Iedereen is hier gelijk en het werk doen we samen; van de directie tot de mensen op de werkvloer.’

Mensen gezocht

‘Ons team bestaat uit mensen met veel ervaring en een nieuwe lichting die de afgelopen jaren is aangenomen’, aldus Kim. ‘We zijn een goede werkgever, waarbij waardering en beloning van mensen hoog op de prioriteitenlijst staat.’ Momenteel staan bij Lievaart & Slaghuis Palletgroep vacatures open voor een gedreven accountmanager, een enthousiaste heftruckchauffeur en is het bedrijf op zoek naar een handige man of vrouw voor de technische dienst. Meer weten? Kijk op de website voor informatie.