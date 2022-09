Dit heeft de Westerwal allemaal te bieden

De eerste woonbuurten (fase 1 en 2) zijn nu in verkoop en er zijn nog enkele herenhuizen of rijwoningen beschikbaar. Deze woningen hebben uitzicht op de kade of achtertuinen met vlonders gelegen aan het water. Ze hebben een woonoppervlakte vanaf ongeveer 108 tot 208 m2 met vier verdiepingen. De v.o.n.-prijzen zijn nu vanaf € 545.000,-. Parkeren is ook geen enkel probleem. De auto kan geparkeerd worden in de stallingsgarage onder de daktuinen of in de zogenaamde “Parkeerloods”.