Dit historisch centrum is omgetoverd tot sprankelend lichtjesdorp waar je sfeervol kunt shoppen

Winterse sferen

De komende maanden kun je in Oud-Beijerland centrum genieten van winterse sferen in een waar lichtspektakel. De metershoge lichtobjecten vormen de aandachttrekker, maar ook de bruggen en het Oude Raadhuis zijn bijzonder mooi verlicht. Natuurlijk branden er mooie lichtjes boven de winkels en in alle bomen langs de winkelstraten. De sfeerverlichting en grote lichtfiguren blijven nog tot medio februari branden. “Voorheen organiseerden we altijd op één dag een kerstmarkt, maar we wilden mensen dit jaar graag langer laten genieten van de warme winterse sferen”, vertelt centrummanager Sem den Hollander.

Daarnaast wordt dit jaar voor het eerst het evenement Winterse Sferen georganiseerd. Op zaterdag 17 december zit de kerststemming er goed in en worden bezoekers getrakteerd op gezellige live muziek en optredens van straatartiesten. Ieder half uur is er een projectieshow op het Oude Raadhuis te zien. Voor kinderen is er ook nog een leuke zweefmolen. De charmante binnenstad is versierd met winterse sneeuwdecors en er drijven lichtballonnen op de gracht. Hoogtepunt van de dag is de hartverwarmende lichtshow die geprojecteerd wordt op het iconische Oude Raadhuis.

Volledig scherm © Oud-Beijerland Centrum

Dorpse charme, stadse allure

Oud-Beijerland ligt op slechts twintig minuten rijden van Rotterdam, maar je stapt er een compleet andere wereld in. “Mensen die hier voor het eerst komen, zijn vaak verrast door het diverse horeca- en winkelaanbod en de authentieke sfeer in het centrum. We krijgen vaak te horen dat ze hier een vakantiegevoel ervaren”, zegt Den Hollander enthousiast.

Oud-Beijerland is een dorp met een rijke geschiedenis die je terugziet in de monumentale gebouwen, oude gevels en statige herenhuizen. In het historische centrum vind je alles wat je in de stad ook hebt, alleen dan met het knusse karakter van een dorp. De slogan van Oud-Beijerland luidt niet voor niets ‘Dorpse charme, stadse allure’.

Volledig scherm © Oud-Beijerland Centrum

Verrassend en sfeervol shoppen

Of je nu op zoek bent naar een mooi kerstcadeau of een perfecte outfit, in het sfeervolle winkelhart vind je alles voor je kerstinkopen. Je kunt er niet alleen terecht bij bekende ketens, maar juist de lokale speciaalzaken en bijzondere boetiekjes maken het winkelen in Oud-Beijerland verrassend anders.

Even lekker opwarmen tijdens het winkelen? Zoek een plekje op een van de verwarmde terrassen voor een kopje koffie, trakteer jezelf op een heerlijke lunch of schuif na het winkelen aan voor een gezellige borrel of uitgebreid diner. In Oud-Beijerland heb je de keuze uit meer dan twintig restaurants met keukens uit alle windstreken: van tapas tot Italiaans en van sushi tot hip streetfood. Er is voor elk wat wils.

Een dagje sfeervol shoppen? Kom in winterse sferen in Oud-Beijerland. De feestverlichting brandt en de winkeliers staan klaar om je te verwelkomen. En ook niet onbelangrijk: parkeren is gratis, waar vind je dat nog?