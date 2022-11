Dit is de kans dat Nederland het WK wint

Met Virgil van Dijk, Frenkie de Jong en Memphis Depay beschikt Oranje in elke linie over topspelers. Zij kunnen het verschil maken. Bovendien spelen Matthijs de Ligt, Denzel Dumfries, Stefan de Vrij en Nathan Aké eveneens bij Europese grootmachten. Deze selectie bevat voldoende kwaliteit om het ver te schoppen, al zijn er natuurlijk nog meer sterke landen op het WK vertegenwoordigd. De top ligt dicht bij elkaar, dus het kwartje zou zomaar eens de goede kant op kunnen vallen.

Zoveel kans heeft Oranje

Naar eigen zeggen heeft Van Gaal altijd het geluk aan zijn kont hangen. Dat zou mooi zijn, want een beetje mazzel kan geen kwaad om op weg naar de finale toplanden te verslaan. Volgens de bondscoach is de huidige selectie verder dan het elftal van acht jaar geleden op het WK in Brazilië. Kortom, dat belooft wat.

Oranje speelt zijn eerste poulewedstrijd tegen Senegal. Hoewel dit land afgelopen voorjaar nog de Afrika Cup won, geven de bookmakers Oranje veel meer kans. Daarna volgen de voetbaldwergen Ecuador en Qatar. Deze relatief makkelijke poule is voor spelers ideaal om in het toernooi te groeien. Daarnaast kan de trainer ook nog wat aan zijn ideale opstelling schaven en verschillende spelsystemen uitproberen.

Nederland behoort volgens de bookmakers tot de top 7 van voornaamste kanshebbers op de WK-overwinning. Op papier zou Oranje dus minimaal de kwartfinale kunnen halen. Hopelijk kan onze nationale trots in de staart van het toernooi boven zichzelf uitstijgen. In dat geval kunnen er wellicht mooie dingen gebeuren. Benieuwd naar de exacte kansverhoudingen van alle landen op het aankomende WK? Bezoek dan deze overzichtspagina .

Vijf miljoen euro prijzengeld

