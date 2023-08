Dit is de makkelijkste manier om gezonder te eten

UitgekooktHet is algemeen bekend dat het belangrijk is om gezond te eten, maar wat is nu echt gezond? Uit onderzoek blijkt dat dat minder algemeen bekend is: twee derde van de volwassenen zegt gezond te eten, maar in de praktijk blijkt dat 71 procent de richtlijn van 200 gram groente per dag niet haalt (CBS, 2023).