Dit is de opleiding voor doeners die mooie dingen willen maken

“Op mijn middelbare school, tijdens een open dag, mocht ik een stukje tegelen”, blikt Jarno terug. “Dat deed ik toen trouwens niet voor het eerst, want tijdens een stage had ik ook al eens getegeld, maar nu ik het voor de tweede keer deed, realiseerde ik me dat ik het echt leuk vond om te doen. Vervolgens ben ik gaan kijken bij een tegelzetopleiding en daarna wist ik het zeker.”



En Gijs? “Ik weet eigenlijk niet precies waarom ik voor de opleiding tegelzetter heb gekozen. Ik had het nog nooit gedaan, maar het zat gewoon in mijn hoofd en het ging er niet meer uit: ik wilde tegelzetter worden.”