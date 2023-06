Dit is de spannende wereld van de marine

Klim door het luik

Hoelang kan een onderzeebot onderwater blijven? En hoe is het om met 66 andere bemanningsleden wekenlang onder water te leven? Oud-opvarenden van onderzeeboot Tonijn vertellen je er in het Marinemuseum alles over. De Tonijn is nog in originele staat en is de enige onderzeeër die in Nederland open is voor publiek. De boot heeft vaak als spion in de wereldzeeën gevaren, en nu mag jij als een echte James Bond zelf aan de knoppen zitten. Ook kun je in de kajuiten kijken, door de periscoop gluren en samen een spannende speurtocht doen. Zo leer jij, samen met je familie, alles over het leven bij de Koninklijke Marine.