‘Dit is een plek van verbinding en troost’

Willy Weijers bezoekt een paar keer per week de plek van haar man Ton. “Soms sta ik er gewoon een half uur te mijmeren, soms leg ik bloemen neer, of praat ik tegen hem. Ik woon in de buurt en kan heel gemakkelijk naar hem toe. Ik loop steeds een andere route door het natuurgebied. Onderweg zie ik wel eens een eekhoorn of een ree wegschieten, en een tijd geleden zat er een zandhagedis op zijn gedenkteken. Ik vind het fijn dat Ton en ik de plek samen hebben uitgekozen. We hoefden niet lang te zoeken. Hij zei: ‘Tegenover die twee grote dennen. Het lijkt me schitterend dat ik daarnaar kan kijken.’ We zijn daarna nog een paar keer terug geweest. We hebben een plek gekozen met een gedenkboom, dat leek ons mooi. Na het overlijden van Ton heb ik de boom samen met de kinderen en kleinkinderen geplant. Als het gedenkteken is opgegaan in de natuur, dan is de eik er nog.”