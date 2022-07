Dit is het geheim van een gezonde, koelverse maaltijd aan huis

UitgekooktWie herkent het niet: na een drukke, lange dag loop je uitgeblust en hongerig de supermarkt in op zoek naar een snelle hap. Je komt al gauw uit bij het koelvak vol met kant-en-klaarmaaltijden, zodat je niet lang in de keuken hoeft te staan en ‘s avonds nog tijd hebt om te gaan sporten of een wandeling te maken. De variatie is ver te zoeken en je vraagt je af hoe vers en gezond het eigenlijk is. Echt lekker is het ook niet, maar je het doet het er maar mee. Dat kan anders, dacht Johan van Marle.

Van aardappelen naar maaltijden aan huis

Johan is de zesde generatie van de groentefamilie Van Marle uit Kampen. De eerste generaties Van Marle (1830-1938) verbouwden in de zomer aardappelen en groenten en verkochten dit huis-aan-huis. In 1938 werd een fysieke winkel in Kampen geopend. Het bedrijf groeide uit tot een van de voorlopers in de branche door de groenten ook gesneden en gewassen, dus panklaar, aan te bieden.

Toen Johan de winkel in 1999 overnam, zette hij de volgende belangrijke stap in de servicegerichtheid van het bedrijf: de zaak wordt voorzien van een open keuken en Johan neemt een chef-kok in dienst. Als ‘Culinaire Groenteman’ richtte hij zich als een van de eersten op catering en maaltijden aan huis. De reacties op de kwaliteit van de gerechten waren zo positief, dat de vraag maar bleef stijgen. De naam wordt aangepast, de ‘Culinaire Groenteman’ wordt ‘Uitgekookt’, en inmiddels zijn ze uitgegroeid tot de grootste verse maaltijdbezorger van Nederland.

Geen conserveringsmiddelen door strakke planning

Maar wat is nu het geheim van deze populaire koelverse maaltijden aan huis? Laura Koster, voedingsexpert bij Uitgekookt, legt het uit. “Het ‘geheim’ is dat we proberen om de periode tussen het koken en het bezorgen van de maaltijden zo kort mogelijk te houden. Dit doen we door samen te werken met, veelal biologische, telers die bij ons in de buurt gevestigd zijn. Dit levert logistieke voordelen op waardoor er zo min mogelijk tijd verloren gaat. De maaltijden worden gekookt en nog dezelfde nacht naar het depot gebracht, zodat ze de volgende dag bij onze klanten geleverd kunnen worden. Door de snelheid van dit proces is het niet nodig om conserveringsmiddelen toe te voegen. Zo kunnen wij onze maaltijden zo vers, lekker en gezond mogelijk bij de klant bezorgen.”

Wil je meer weten over hoe gezond de koelverse maaltijden zijn? Lees dan dit AD-artikel.

Het concept

De missie van Johan is om met Uitgekookt een maatschappelijke bijdrage te leveren: Nederland gezonder te laten eten. Het concept is in het kort: gezond, lekker en gevarieerd eten, zonder zelf te koken. De maaltijden worden gekoeld tot aan je voordeur bezorgd en na vier minuten in de magnetron kun je aan tafel. Iedere week staan er 24 nieuwe maaltijden op het menu die met zorg samengesteld zijn door hun eigen chefs en voedingsexperts. Van wereldse gerechten zoals lasagne, nasi en gado gado, tot heerlijk authentieke stamppotten. Zo zit er altijd wel wat bij wat jij lekker vindt.

Altijd een gezonde maaltijd in je koelkast

Een voordeel van Uitgekookt is dat je zelf kunt bepalen wanneer en hoe vaak je een maaltijd wilt ontvangen. Zo kun je specifiek eten bestellen voor de dagen waarop het jou uitkomt, bijvoorbeeld in een drukke week of op de dagen dat je sport. Je zit dan nergens aan vast. Maar je kunt er ook voor kiezen om het jezelf nog makkelijker te maken en voor het Budget, Gemak of Extra Gezond abonnement te gaan. Hierbij krijg je wekelijks je maaltijden thuisbezorgd en heb je nergens meer omkijken naar.

Benieuwd geworden?

Wil jij ervaren hoe makkelijk het kan zijn om gezond te eten zonder boodschappen te hoeven doen en te koken? Maak dan kennis met Uitgekookt en profiteer van de 3 + 1 gratis kennismakingsaanbieding. Bekijk hier het gevarieerde menu en bestel de aanbieding.

Wil je meer tips om makkelijk gezond te leven en te eten? Lees dan meer artikelen via de dossierpagina.

Ga naar de dossierpagina Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.