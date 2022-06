Dit is waarom jij je auto alleen nog maar online wilt kopen

HeycarJe bent op zoek naar een goede occasion, maar hebt helemaal geen verstand van auto’s, waardoor je bang bent dat je gebreken over het hoofd ziet. En heel eerlijk? Je hebt ook niet zo gek veel zin om stad en land af te rijden op zoek naar een geschikte auto. Kon iemand dit maar even voor je regelen en vervolgens jouw nieuwe auto voor de deur parkeren. Hey, word eens wakker! Dit kan gewoon! Bij heycar.

Bij heycar bestel je jouw auto online. Risicovol? Nee, juist helemaal niet. Bij alles wat je online bestelt, krijg je veertien dagen retourrecht en dat geldt ook voor een auto. Je kunt jouw nieuwe wagen dus op het gemak uitproberen. Twee weken lang. Valt hij tegen? Dan mag je hem gewoon retourneren en krijg jij je geld terug.

Veiligheid en een jaar garantie

Bovendien werkt heycar alleen met geselecteerde dealers. Zij moeten aan strenge eisen voldoen voordat ze hun auto via heycar mogen verkopen. Elke auto ondergaat een volledig technische en optische kwaliteitscontrole op 128 punten. Voor jou betekent dit dat de auto van top tot teen is nagekeken. Of beter gezegd: van koplampen tot bandenprofiel en van chassis tot interieur. De auto’s die worden verkocht via heycar zijn nooit ouder dan acht jaar en hebben altijd minder dan 150.000 kilometer gereden.

De auto wordt in topconditie bij jou afgeleverd. Ja, je leest het goed: de auto wordt bij jou thuis voor de deur gezet. Met een volle tank of opgeladen accu én een vol jaar garantie.

Maar hoe werkt dat dan?

Je start je zoektocht op de website van heycar door het gewenste merk en model aan te klikken. Vervolgens kan je filteren op onder andere prijs, kilometerstand en bouwjaar. Heb je de auto gevonden waar je naar op zoek was? Dan kan je gaan bestellen. En nee, geen zorgen, je hoeft nog niet direct het volledige bedrag af te tikken.

Bestelproces

Eerst vul je jouw gegevens in, zodat heycar contact met jou kan opnemen. Je geeft aan hoe je wilt betalen en kan daarbij kiezen tussen een overboeking van het hele bedrag of afbetalen in termijnen. Zodra je het reserveringsbedrag van 199 euro hebt betaald, neemt de adviseur van heycar contact met je op om de bestelling af te ronden. Stel dat je toch besluit om die auto niet te kopen, wordt de volledige aanbetaling binnen zeven dagen teruggestort.

Inruilen

Wil je jouw huidige auto inruilen? Ook dat kan heel eenvoudig via heycar. Je kunt de gegevens van je auto invullen op een online formulier en foto’s uploaden of opsturen via Whatsapp. Binnen 24 uur krijg je een bod op jouw auto. Daarna is de keus aan jou. Accepteer je het bod? Dan helpt de heycar-adviseur je direct met de verkoop van je oude en de aankoop van je nieuwe auto. Op de website van heycar lees je alles over het inruilen van je auto.

De laatste stap

Als alles in orde is, betaal je het restbedrag aan de dealer en kan de auto worden afgeleverd. Staat hij in de buurt en wil je niet langer wachten? Zelf ophalen kan natuurlijk ook!

Win een auto

Tenslotte nog een persoonlijke vraag: Kan jij goed autogeluiden nadoen? Dat is mooi. Heel mooi. Want met jouw imitatie van een auto kan je vanaf 10 juni een auto winnen! Volg heycar op Facebook of Instagram, meld je aan en upload jouw vroem of broem.