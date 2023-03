Dit is wat jij als docent kunt betekenen

SOVOTAls docent wil je niets liever dan jouw kennis overdragen. Ook wil jij je leerlingen zien groeien in hun ontwikkeling. Want school moet niet alleen een plek zijn om je diploma te halen. Leren over jezelf en over anderen is net zo belangrijk.

Als docent maak je het verschil

Persoonlijke groei is belangrijk voor leerlingen én voor docenten. Zo’n cultuur is tastbaar in de leerprogramma’s van Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg (SOVOT). “Onze scholen zijn een oefenplaats voor de maatschappij. Een plek waar niemand wordt buitengesloten en mensen een steuntje in de rug krijgen”, zegt Ward van Pelt, HR adviseur en onderwijsrecruiter bij SOVOT. “We zoeken daarom altijd naar manieren om ons onderwijs te verbeteren. De docenten worden daarin door de school betrokken en ondersteund.”

Investeren in ontwikkeling

Om alle leerlingen het best mogelijke onderwijs te bieden, wordt er veel in de docenten geïnvesteerd, zegt Ward. “Niet alleen de leerlingen, maar ook de docenten krijgen bij ons de kans om zich te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door gratis opleidingen en workshops bij onze SOVOT Academie.” Zo is er de workshop ‘feedback geven of ontvangen’, of een lezing over straatcultuur in de klas. Ook worden docenten ondersteund die meer willen weten over de LTBTIQ+ community. “Omdat wij staan voor inclusie zijn verbinding en verdieping belangrijk.”

Gelijke kansen voor iedereen

Kansengelijkheid voor de leerlingen krijgt bij SOVOT veel aandacht. Ook gratis bijles op school hoort daar bij. “Leerlingen die bijvoorbeeld niet de financiële ruimte hebben om een laptop te kopen of om mee te gaan op schoolreis, krijgen bij ons de mogelijkheid om toch mee te kunnen doen”, zegt Ward. “We vragen onze docenten om hun oren en ogen open te houden zodat ze weten wat er speelt. Zo kunnen we op tijd bijspringen als dat nodig is. Als ondersteuning bieden we onze docenten kansen om te excelleren in hun werk.”

Innovatieve werkvloer

SOVOT is op zoek naar ambitieuze, leergierige en nieuwsgierige collega’s met liefde voor het vak. Plezier in het leren en werken staan centraal, waarbij korte lijnen binnen de school voor een ongedwongen werksfeer zorgen. De scholen van SOVOT zijn het Beatrix College, het Koning Willem II College en een deel van het Reeshof College. Benieuwd naar een baan in een innovatieve, professionele en wendbare omgeving? Kom werken bij SOVOT en maak het verschil.

