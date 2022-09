Dit kan je helpen om gelukkiger en gezonder te zijn

Sauna.nlDe zomer is officieel ten einde en dat betekent dat thuis de ratrace weer begonnen is. Vroeg opstaan, kinderen naar school brengen, in de spits naar werk reizen, aan de bak op kantoor, uitgeblust thuiskomen, koken, eventueel nog even sporten en dan naar bed. En de volgende dag begint hetzelfde riedeltje weer opnieuw.

We weten dat een goede nachtrust, gezond eten en voldoende beweging van belang zijn om ons drukke leven op de rit te houden. Maar wist je dat ontspanning en écht even tijd voor jezelf nemen minstens zo belangrijk zijn?

Zo oud als de weg naar Rome

Duizend jaar geleden wisten we beter dan nu dat het voor een gezond(er) en gelukkig(er) leven belangrijk is om te ontspannen. De Grieken, Romeinen en Perzen gebruikten wellness om te relaxen. Ze kwamen regelmatig in badhuizen, hamams en kuuroorden om tot rust te komen en hun lichaam te reinigen.

Wellness is dus al zo oud als de weg naar Rome, maar ergens onderweg zijn we het belang van rust en ontspanning een beetje vergeten. We maken er geen tijd meer voor. Als gevolg daarvan kampen veel Nederlanders met stress-gerelateerde klachten of zelfs een burn-out.

Veel meer prikkels

Het leven in de 21e eeuw is een stuk hectischer dan vroeger en hierdoor krijgt je brein talloze malen meer prikkels te verwerken. Als je geest te zwaar belast is, heeft dit zijn weerslag op je lichaam. Overbelasting en stress liggen vaak ten grondslag aan verschillende lichamelijke kwalen.

We leven in een gejaagde samenleving: we hebben een dagtaak aan het in de lucht houden van allerlei ballen en tegelijkertijd lijken we nergens anders meer tijd voor te hebben. Blijf je maar doordenderen? Dan kun je vaak minder genieten van de kleine dingen of kan je je constant moe en niet fit voelen.

Maak tijd voor jezelf

Tijd om hier wat aan te doen. Gun jezelf regelmatig rust om je geest te ontspannen en de batterij weer op te laden. Even niet de constante aandacht voor je smartphone, maar lekker bijkomen in een omgeving waarin je je kunt onttrekken aan de drukte van alledag.

