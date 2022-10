Dit maakt een particuliere seniorenwoning zo prettig

Domus Magnus HoldingZelfstandig wonen, maar toch alle zorg binnen handbereik: dat is één van de vele voordelen van particuliere ouderenzorg. Omdat ouderen in een particuliere woonzorglocatie met gelijkgestemden wonen, wordt er snel contact gemaakt en ontstaan er mooie vriendschappen.

Kleinschalig wonen

Domus Magnus is zo’n particuliere, kleinschalige woonlocatie voor senioren, met locaties in heel het land. ‘Wij bieden ouderen een eigen luxe zorgappartement waar zij zelfstandig kunnen wonen, met 24 uur per dag zorg binnen handbereik’, aldus Mariska Tichem, voorzitter Raad van Bestuur van Domus Magnus. Door het kleinschalig wonen kennen de bewoners en het vaste zorgteam elkaar goed. ‘Het zorgteam ziet onze bewoners als hun tweede familie en is altijd op de hoogte van ieders wensen en behoeftes. Daardoor voelen ouderen zich hier thuis.’

Snel schakelen

Bij alle locaties van Domus Magnus onderhoudt een vaste locatiemanager nauw contact met het team, de ziekenhuizen, thuiszorg, huisartsen, ergotherapeuten, psychologen, fysiotherapeuten en mantelzorgers. ‘De lijnen zijn kort, wat onderling schakelen makkelijk maakt’, legt Tichem uit. ‘Zo blijft onze zorgkwaliteit gewaarborgd. Daarbij hebben alle locatiemanagers een verpleegkundige achtergrond, waardoor zij kunnen bijspringen als het nodig is.’

Alleen of samenwonen

Alle bewoners van Domus Magnus hebben een ruim, zelf ingericht luxe zorgappartement met een woon- en slaapgedeelte en een aparte badkamer. Er zijn een- én tweepersoons appartementen waardoor partners in de seniorenwoning bij elkaar kunnen blijven wonen. Ook wanneer er één indicatie is afgegeven. ‘Het zorgteam is 24 uur per dag aanwezig en kan elk gewenst moment worden opgeroepen. Wanneer de echtgenoot overlijdt mag de partner zonder indicatie bij ons blijven wonen.’

Activiteiten voor lichaam en geest

Domus Magnus heeft een breed activiteitenaanbod, waarbij persoonlijke wensen van de bewoners zoveel mogelijk worden afgestemd op het aanbod. ‘Het aanbod is zeer divers: van muziektherapie en bloemschikken, tot beautymiddagen en uitstapjes naar musea. Er zijn wekelijks concerten, creatieve middagen en sport- en spelactiviteiten. Om het activeren van lichaam en geest te stimuleren, beschikken alle locaties over de modernste technologie.’

Heerlijke maaltijden

Dagelijks bereidt een kok de lekkerste, verse maaltijden voor de bewoners. Als de kok vrij is wordt de plaatselijke traiteur ingeschakeld. Heel soms is er een frietje met een snack of Chinees eten omdat bewoners dat ook lekker vinden. Familie en vrienden die op bezoek zijn kunnen altijd blijven eten. ‘Tijdens de maaltijden is er professionele begeleiding van onze medewerkers’, zegt Tichem. ‘Zij zorgen voor een aangename sfeer en bieden ondersteuning waar nodig.’

Ook tijdelijk verblijf is mogelijk

Leegstaande appartementen worden in afwachting van nieuwe bewoning gebruikt voor twee doeleinden: eerstelijnsverblijf (ELV) of als herstellingsoord. Een huisarts of specialist kan dit aanvragen. Het maximale verblijf is dan drie maanden, legt Tichem uit. ‘Het komt geregeld voor dat iemand hierna als vaste bewoner blijft, omdat terug naar huis gaan helaas toch niet blijkt te lukken. Maar vooral omdat het wonen in deze huizen hen eigenlijk heel goed bevalt.’

Meer weten over Domus Magnus? Voor een brochure of aanvraag voor een rondleiding klik hier.