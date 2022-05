Dit moet jij weten over het aanvragen van een hypotheek

Wat zijn je inkomsten?

Meer kunnen lenen

De hypotheekrente wordt ook meegenomen in de hypotheek berekening. Als de rente hoog is, kun je minder lenen dan wanneer de rente laag is. Ook de rentevaste periode is bepalend. Hypotheekexpert Marga van Independer legt uit: “Kies je voor een periode korter dan 10 jaar? Dan wordt de toetsrente gebruikt om de maximale hypotheek te berekenen. Deze wordt vastgesteld door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Wanneer je een rentevaste periode van 10 jaar of langer kiest, dan wordt de actuele rente gebruikt. Je kunt dan meestal meer lenen, omdat de actuele rente namelijk vaak lager is dan de toetsrente.”