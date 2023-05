Dit natuurgebied bloeit dankzij kleinschalig natuurbeheer

Natuurbegraafplaats Landgoed MookerheideLandgoed Mookerheide, vlakbij Nijmegen, is een uniek natuurgebied. Kronkelende bospaden leiden je over de toppen van de stuwwal door het leefgebied van reeën, boommarters en de zwarte specht. Dankzij natuurbeheer- en ontwikkeling van Natuurbegraven Nederland en Natuurmonumenten vinden veel dieren, bomen en planten er hun plek.

Natuurgebied omvormen

Natuurbeheerder Bart Bulkens is trots op de ontwikkeling die de natuur op Landgoed Mookerheide doormaakt. “We kennen elke vierkante meter van deze natuurbegraafplaats”, vertelt hij. “Met ons kleinschalige en gestuurde beheer behalen we veel winst.” Ruim honderd jaar geleden werden op Landgoed Mookerheide op ontgonnen zand- en heidegronden bossen aangeplant. Tegenwoordig heeft het landgoed goed ontwikkelde bossen en natuurgraslanden. “Stukken monotoon bos vormen we nu om naar gemengd bos. Om de bosbodem te verbeteren planten we lindes, hazelaars en zoete kers. Ook richten we ons op exotenbeheer en planten we nieuwe boom- en struiksoorten.”

Nieuw leven in de lente

Zoemende aardhommels, zonnende zandhagedissen, sporen van dassen die na de winter weer op pad gaan en de eerste bloeiende struiken en bomen: het is volop lente op Landgoed Mookerheide. Leven is er genoeg, want de afgelopen jaren zijn ook verschillende diersoorten teruggekeerd, aldus Bart. “Het zandblauwtje, de steenanjer, zandhagedis, hazelworm en de blauwvleugelsprinkhaan voelen zich hier thuis. Allemaal het resultaat van goed en passend natuurbeheer.”

Grauwe klauwier

Een opmerkelijk moment voor Bart was toen de grauwe klauwier vorige zomer drie jongen grootbracht op de natuurbegraafplaats. Heel bijzonder, want deze vogelsoort is zeldzaam en staat op de rode lijst van bedreigde broedvogels. “Een vereiste voor de biotoop van de grauwe klauwier is dat hij voldoende voedsel kan vinden zoals insecten, kleine zoogdieren en reptielen. Een broedend paartje in ons natuurgebied laat zien dat het goed gaat met de biodiversiteit op de natuurbegraafplaats.”

Toekomstmuziek

Heeft Bart nog iets te wensen voor de toekomst van Landgoed Mookerheide? “Nog meer verschillende plant- en diersoorten in de graslanden. Als ik bremraap, orchideeën of een veldparelmoervlinder ontdek, kan mijn jaar niet meer stuk. En als echte vogelliefhebber hoop ik ooit een broedende raaf in het gebied te spotten, of een broedende wespendief. Dat zou fantastisch zijn.”

Wandel mee

Elke tweede dag van de maand kun je meewandelen over natuurbegraafplaats Landgoed Mookerheide. Tijdens de wandeling kom je van alles te weten over de natuurontwikkeling en natuurbegraven op de begraafplaats. Interesse? Meld je dan hier aan. Landgoed Mookerheide is tussen zonsopkomst en zonsondergang voor iedereen toegankelijk. Het informatiecentrum is van maandag tot en met zaterdag geopend van 9:00 tot 17:00 uur en op zondag van 11:00 tot 16:00 uur. Kijk voor meer informatie en de gratis brochure op de website.