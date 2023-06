Dit wil je weten over een hybride warmtepomp

Saman GroepNiet alleen in de wintermaanden is het belangrijk om te kijken hoe je kan besparen op stookkosten. Ook in de zomer is het goed om hiermee bezig te zijn. Laat je informeren over een hybride warmtepomp. Niet alleen bespaar en verduurzaam je hiermee, ook houd je je aan de toekomstige regels. Vanaf 2026 zijn alle woningen namelijk verplicht om hun cv-ketel te vervangen voor een hybride warmtepomp. Deze misvattingen en feiten wil je hierover weten.

1. Een hybride warmtepomp maakt lawaai

Ken jij het geluid van een koelkast die aanstaat? Een hybride warmtepomp produceert ongeveer evenveel geluid. Het maakt dus geen lawaai. Er is namelijk een geluidsnorm voor warmtepompen. Daarnaast is het belangrijk dat je ook het buitendeel van de warmtepomp goed laat installeren.

In de zomer is de overlast van een warmtepomp nog een stuk minder, want de warmtepomp staat dan bijna niet aan.

Er bestaan ook ‘Monobloc’ hybride warmtepompen. Het buitendeel van deze warmtepomp is extra stil waardoor dit voor veel situaties een slimme oplossing is.

2. Weinig woningen zijn geschikt voor een hybride warmtepomp

Dit is een misverstand. Er zijn meer woningen geschikt voor een warmtepomp dan je zou denken. Hoe beter jouw woning geïsoleerd is, hoe rendabeler de warmtepomp. Ook is jouw warmtepomp zuiniger wanneer je verwarmt via vloerverwarming ten opzichte van gewone radiotoren.

Is jouw woning minder goed geïsoleerd? Ook hier kun je een hybride warmtepomp toepassen. Hoe meer je in de tussentijd isoleert, hoe zuiniger de warmtepomp zal werken.

3. Een warmtepomp is duur

‘Duur’ is subjectief. De investering voor een warmtepomp is inderdaad hoger dan voor een cv-ketel, maar er is ook subsidie beschikbaar voor deze installatie. Bovendien spaar je op je energierekening omdat je met een hybride warmtepomp tot 70 procent gas bespaart. Gemiddeld verdien je een warmtepomp tussen de zeven en acht jaar terug.

De subsidies voor een warmtepomp kunnen oplopen tot wel 5000 euro. Kun of wil je niet investeren? Dan kun je de warmtepomp ook huren voor een vast bedrag per maand inclusief service en onderhoud.

4. Een huis wordt niet goed warm

Een woning wordt goed verwarmd door een warmtepomp. Een hybride warmtepomp heeft zelfs nog een cv-ketel geïntegreerd. Mocht de warmtepomp het niet warm genoeg krijgen, springt de cv-ketel bij. Hoe beter de woning is geïsoleerd, hoe hoger het rendement van jouw warmtepomp zal zijn.

5. Wacht op nieuwe technieken

De techniek van de warmtepomp bestaat al tientallen jaren en is al ver ontwikkeld. Bij Saman Groep kun je uitgaan van de beste technieken van de markt. Zij hebben al 15 jaar ervaring in verduurzaming. Bovendien is het een totaalinstallateur. Zo kun je er ook terecht voor zonnepanelen, laadpalen en andere duurzame installaties. Je zit er dus sowieso warm bij tijdens de wintermaanden en bespaar je het hele jaar.

Wil je deze winter al besparen, onderneem dan snel actie, want de levertijd is ongeveer 20 weken.