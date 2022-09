Dit zijn alternatieve oplossingen in de energietransitie

Slimmer omgaan met energie

“Het kan nog wel twintig jaar duren voordat het stroomnet berekend is op onze vraag. Tot die tijd moeten we slimmer omgaan met onze energie”, zegt David Smeulders, hoogleraar energietechnologie aan de TU Eindhoven. “We kunnen het systeem niet zomaar omgooien, want het is een project van een lange adem. Ik zie het zo: het is een energietransitie, geen energierevolutie.”