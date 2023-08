Dit zijn carrièrekansen in de bouw voor hbo’ers

Bouwend NederlandWelke beroepen kan je aantreffen op de bouwplaats? Grote kans dat je functies opsomt voor praktijkgerichte mbo‘ers met twee rechterhanden, zoals timmerman, metselaar of stukadoor. Dat is helemaal juist, maar tegelijkertijd liggen er ook prachtige carrièrekansen in de bouw voor hbo’ers, zoals Justin Boomstra.

Hebben we het dan over een kantoorbaan? Beslist niet. “Ik zit nooit op kantoor”, benadrukt Justin. “Elke werkdag ben ik op de bouwplaats.” Hij werkt als zelfstandig uitvoerder bij Van Wijnen aan een megaproject: het Cambuurstadion in Leeuwarden.

Op de vraag of hij als klein mannetje al droomde van een carrière in de bouw, antwoordt hij ontkennend. “Als kind bouwde ik wel altijd hutten, waar ik vervolgens plattegronden van tekende. Mijn ouders zagen daardoor een architect in mij, maar zelf wilde ik bakker worden. Toch wisten mijn ouders me te stimuleren om na het vmbo naar de havo te gaan en door te leren. Het was hun idee om de hbo-opleiding Built Environment te doen.”

‘Tijdens mijn stage begon ik de bouw echt te begrijpen’

“Ik volgde het advies van mijn ouders op, maar de eerste twee jaar op het hbo was ik een beetje aan het klungelen. Tot ik als stagiair terecht kwam bij een grote aannemer. Toen zag ik pas écht wat werken in de bouw inhoudt.”

Volledig scherm Justin Boomstra “Weet je, als je in de schoolbanken zit, zijn al die werkplannen en bouwtekeningen uit de boeken heel abstract. Het was abracadabra voor mij. Maar tijdens die stage zat ik bij mensen in de keet die aan de hand van die tekeningen en plannen iets bouwden en mij heel goed uit konden leggen waar ze mee bezig waren. Toen zag ik het licht en begon ik de bouw echt te begrijpen.”



“Vanaf dat moment ging bij mij de knop om. Ik koos ervoor om mijn stage te verlengen en terwijl ik op de bouwplaats werkte, haalde ik in één streep mijn hbo-diploma.”

Bouw van het Cambuurstadion

Justin begon als assistent en is inmiddels zelfstandig uitvoerder. “Ik voel me enorm verantwoordelijk. Dat gaat zo ver dat ik wel eens zeg dat ik als ‘Boomstra BV’ mijn eigen onderneming draai tijdens een project. Één zo’n groot project is nu de bouw van het Cambuurstadion.”

“Voordat we hieraan begonnen, hebben we het al een keer virtueel gebouwd. Dan zie je de details en kan je alles secuur controleren. Daardoor wisten we bijvoorbeeld dat er periodes zijn waarin er negentig vrachten per dag aankomen. Dat heeft een enorme impact op de omgeving. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, is het van groot belang dat alles goed is voorbereid.”

“Bij de bouw van dit stadion zijn een heleboel partijen betrokken en af en toe is het een hele kunst om goed samen te werken met alles en iedereen. Ik stuur continu op veiligheid. Dat heeft echt prioriteit, maar daarnaast houd ik ook de kwaliteit, planning en het budget in de gaten.”

Geen dag hetzelfde

“Er is geen dag hetzelfde op de bouw”, vindt Justin. “Qua beleving is de bouw van zo’n groot stadion lastig te evenaren, maar we hebben nog genoeg mooie projecten in onze portefeuille. Mijn hart ligt voorlopig nog wel op de bouwplaats met de droom om ooit iets te mogen realiseren in Amsterdam. Aan die stad zou ik persoonlijk nog wel iets willen toevoegen, dus als Ajax aan een nieuw stadion toe is, mogen ze mijn werkgever bellen.”

