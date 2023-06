Dit zijn de geluksmomentjes van Lenny en Nelleke

NeosLenny Antonissen en Nelleke Doets werken bij een verpleegzorg locatie in Eindhoven. Het is niet zomaar een verpleeghuis, maar een voorziening waar verpleging en verzorging wordt geboden in combinatie met een beschermde woonvorm voor mensen met een achtergrond van dak-of thuisloosheid en psychiatrische of verslavingsproblematiek.

Voordat ze hier aan de slag gingen, werkten ze als verzorgende in de ouderenzorg. “Heel eerlijk gezegd vond ik mijn werk destijds een beetje saai”, geeft Nelleke toe. “Maar toen zag ik een vacature van Neos. Ik had nog nooit van deze organisatie gehoord, maar nadat ik me had verdiept in de doelgroep, was ik gelijk enthousiast. Ik vermoedde dat een baan bij Neos me de uitdaging kon geven waar ik naar op zoek was.”

Mensen verzorgen en begeleiden

Het vermoeden van Nelleke werd bevestigd toen ze een dag mee mocht lopen. “Vanaf dat moment wist ik het zeker. Hier wilde ik werken. Dat is inmiddels vier jaar geleden en ik merk dat ik niet alleen veel leer waar ik beroepsmatig profijt van heb, maar ook enorm ben ontwikkeld als persoon. Ik sta veel steviger in mijn schoenen dan toen ik hier binnen kwam. Hier wil ik niet meer weg.”

Lenny: “Ik heb om precies dezelfde reden als Nelleke op deze baan gesolliciteerd. Ook vier jaar geleden, we zijn tegelijk begonnen. Exact op dezelfde dag. Hier ben je beslist niet alleen verzorgende aan bed, maar we besteden ook veel tijd aan de begeleiding van mensen. Daarbij kijken we echt naar de persoonlijke doelen van de deelnemer. Veel mensen die hier verblijven hebben een klein netwerk, daarom gaan we met ze mee als ze een afspraak hebben in het ziekenhuis. We regelen allerlei dingen en het gebeurt ook weleens dat we met iemand mee naar de stad gaan, als diegene nieuwe kleding nodig heeft. Dat zijn echt kleine geluksmomentjes. Niet alleen voor de deelnemer, maar ook voor ons. Heel tof dat we de vrijheid krijgen om zulke dingen te doen. Dat maakt het werk nog mooier en gevarieerder.”

Trots

"We doen het met z'n allen", benadrukt Nelleke. "En ik kan niet anders zeggen: we hebben een fantastisch team. De sfeer is hier zo goed, dat heb ik nog nooit ergens anders meegemaakt. Soms komt er een deelnemer binnen met een uitzichtloos bestaan en uiteindelijk lukt het dan toch om diegene door te laten stromen naar een zelfstandige woonvorm of een reguliere zorglocatie die perfect aansluit bij zijn of haar zorgvraag. Dan zijn we echt trots. Dat hebben we toch maar mooi geflikt met z'n allen."



Op de vraag of ze hier over vijf jaar nog steeds willen werken, reageren ze bijna geschokt door te roepen: “Ja, natuurlijk.”



“Nelleke gaat zelfs een opleiding doen”, zegt Lenny over haar collega. Nelleke vervolgt: “Ik ga de opleiding verpleegkundige doen. Vier dagen werken en één dag naar school. Dus over vijf jaar hoop ik hier nog steeds te werken, maar dan als verpleegkundige. Met dat diploma op zak mag je toch net iets meer. Als je iets wil leren, zijn er altijd mogelijkheden bij Neos.”

Iedere dag is anders

“Hier is iedere dag anders”, vindt Lenny. “Dat is deels te danken aan de doelgroep, maar er zijn meer facetten die voor die variatie zorgen. Je hebt een dag- , avond- of nachtdienst en die zijn alle drie heel verschillend. Daarnaast werken we hier in een zelforganiserend team. Dat geeft mij een gevoel van vrijheid, want naast de verzorging en begeleiding van de deelnemers, hebben we nog allerlei andere taken en zijn we bijvoorbeeld ook betrokken bij het maken van de roosters.”

“Het is en blijft heel dankbaar werk”, vindt Nelleke. “Dat uit zich in die kleine dingetjes: een glimlach, iemand die koffie voor je gaat halen of je wil helpen.” Lenny: “Of dat een deelnemer tegen je zegt: ‘Wat fijn dat je er weer bent.’”



