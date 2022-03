Dit zijn de voordelen van een bootlift op een rij

De voordelen van een bootlift

Schadevrij en goed voor het milieu

Omdat de boot door de lift iets boven het water hangt, wordt schade door golfslag van andere vaartuigen of wind voorkomen. Ook schuurplekken van andere boten of de steiger, roest of schade door weersinvloeden kan worden voorkomen. Daarbij is het gebruik van een bootlift goed voor het milieu. Een behandeling met antifouling, een schadelijk middel dat het onderwaterschip beschermt, is namelijk niet meer nodig. En dat is goed nieuws, want dat product komt de waterkwaliteit niet ten goede en is ronduit slecht voor het milieu.