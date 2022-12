Dit zijn de voordelen van een full hybrid auto

Louwman SuzukiVorig jaar stonden de Suzuki Vitara en S-Cross al in de spotlights. Deze modellen zijn namelijk per februari 2021 leverbaar met zestraps automatische versnellingsbak en kregen een hoger trekgewicht. Onlangs werd bekend dat de Vitara en de S-Cross nu ook als Full Hybrid verkrijgbaar zijn. Wat betekent dit en wat zijn de voordelen?

Alle hybride auto’s worden in de basis aangedreven door een combinatie van een verbrandingsmotor en een (of meerdere) elektromotoren. In principe ondersteunt de elektromotor de verbrandingsmotor bij zijn werk. Bij een full hybride model zijn de verbrandingsmotor en elektromotor aan elkaar gekoppeld.

Het grootste voordeel van een Full Hybrid auto is dat de elektromotor voldoende energie levert om korte afstanden volledig elektrisch te kunnen rijden. Zo kun je tot wel 40 procent aan energie besparen. Ook wordt de accu van de elektromotor tijdens het rijden (en remmen) opgeladen met energie die vrijkomt.

Voor ieder wat wils

Suzuki is van huis uit bekend om de 4-wiel-aangedreven modellen. Het merk kwam naar voren met de Vitara en de cult-auto Jimny, ook wel de kleine Mercedes G-klasse genoemd. Met de nieuwe hybride aandrijflijn voor de Vitara en de S-Cross voldoet het gamma van Suzuki nog meer aan de uiteenlopende behoeften van de Nederlandse consument.

Het mooie van Suzuki is de prijs- kwaliteitsverhouding, het goede trekgewicht en het eigen karakter, vindt Roel Lommers, senior manager sales bij Louwman Suzuki. “Alle modellen hebben echt een eigen gezicht. Van sommige merken heb je zes verschillende modellen en die zien er allemaal hetzelfde uit. Het leuke bij Suzuki is dat je per model echt een hele andere auto hebt. Dat maakt dat iedere auto een eigen uitstraling heeft en lekker individualistisch is”, vertelt Lommers.

Past Full Hybrid het beste bij mij?

Individualistisch is ook de aanpak van Louwman Suzuki zelf. Lommers zelf werkt in de vestiging in Breda en vind het laagdrempelige en regionale karakter van het familiebedrijf belangrijk. “Wij zijn al bijna 100 jaar een van de grootste spelers, maar hebben daarbij wel het gezicht van de dealer om de hoek behouden. Persoonlijke aandacht en service vinden wij daarbij heel belangrijk.”

De specialisten van Louwman denken dan ook over de aanschaf van een nieuwe auto graag met mensen mee. “Suzuki heeft een heel groot scala aan accessoires en mogelijkheden. Hier kun je zo’n auto echt mee personaliseren. Of je nu jonge ouder bent of voornamelijk zakelijk rijdt”, vervolgt Lommers.

Ook qua model gaat de Suzuki-dealer na wat het beste aansluit op het budget en beoogde gebruik. “Die Full Hybrid versies van de Vitara en S-Cross zijn natuurlijk prachtig, maar misschien niet voor iedereen de beste keus. Hier denken wij graag over mee en we geven gedegen advies.”

Of je nu een gezinsauto, kleine auto of een (full hybrid) SUV zoekt, je kunt met Suzuki alle kanten op. De garantietermijn is onlangs verdubbeld van 3 naar 6 jaar.“Qua betrouwbaarheid zit je met Suzuki altijd goed. Dit blijkt ook uit betrouwbaarheidsonderzoeken van de Consumentenbond waar Suzuki als sinds jaar en dag in de top 5 staat”, besluit Lommers.

Suzuki is serious about fun

Klanten kunnen bij Louwman Suzuki Breda terecht voor een betrouwbare auto (ook occasions) en voor eersteklas service. “Er werkt bij ons alleen Suzuki-geschoold personeel. Bovendien zijn we altijd flexibel en proberen we in te springen op klantwensen. Zo regelen we vervangend vervoer en hebben we ook haal- en brengservice voor tijdens reparatie, APK of onderhoud”, zegt Lommers.

Het familiebedrijf is sinds 26 november verhuisd van de Charles Petitweg in Breda naar de Huifakkerstraat in diezelfde stad. Op dit moment wordt er volop verbouwd. Aan het einde van het eerste kwartaal van 2023 verwachten we een gloednieuwe showroom te openen. Ook tijdens de verbouwing ben je welkom op het adres aan de Huifakkerstraat 5 in Breda.