Docent in de zorgbranche: mooi en waardevol beroep

De combinatie van theorie en praktijk

Lieke is van oorsprong verpleegkundige, een vak waar ze altijd al heel enthousiast over was. De lerarenopleiding was dan ook een ideale volgende stap. Lieke ging werken als docent Welzijn en Zorg. Om gevoel te houden met haar oorspronkelijke vak, werkt ze in de zomermaanden nog steeds als zzp’er in de zorg. “Een mooie combinatie, waar ik heel gelukkig van word”, geeft Lieke aan. “Mijn praktijkervaring neem ik weer mee in mijn lessen.”