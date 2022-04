Docenten zijn zeer waardevol voor leerlingen

“Begonnen bij een LMC-school en ik werk er nu nog steeds. Maar nu bij de afdeling Vrijeschool De Kaap. Dat bevalt heel goed. Geen dag is hetzelfde, maar dit maakt het juist leuk. Dat komt vooral door de leerlingen. Zij houden mij bij de les en door hen blijf ik een beetje bij over wat er allemaal speelt onder jongeren in Rotterdam. Kinderen vinden het heel belangrijk dat ze hun verhaal bij je kwijt kunnen en dat de gezien worden”, legt Mathieu uit. Het is de rol van de docent. Zeker in zo’n grote stad als Rotterdam kunnen docenten echt iets betekenen voor leerlingen. “Niet iedereen heeft dezelfde startpositie en als jij daar als docent een rol in kunt spelen is dat heel fijn. Het allermooiste is als ze hun diploma halen en je komt ze na een jaar weer tegen op straat”, zegt Mathieu.