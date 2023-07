Doorbreek het taboe en praat openlijk over afscheid nemen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Studies tonen aan dat open gesprekken over de dood helpen bij het rouwproces en dat nabestaanden behoefte hebben aan duidelijke uitvaartwensen van hun dierbaren. Het delen van herinneringen en bijzondere momenten kan zelfs een glimlach toveren op een betraand gezicht.

Taboe doorbreken

Het is van onschatbare waarde om samen stil te staan bij de dood, erover te praten en elkaar te ondersteunen. In de uitvaartbranche ligt vaak de nadruk op het afscheid en degene die is overleden, terwijl het juist zo belangrijk is om herinneringen en mooie momenten te koesteren en te delen. CUVO uitvaartzorg erkent haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en draagt actief bij aan het doorbreken van het taboe rondom praten over het afscheid. Door open gesprekken aan te moedigen en herinneringen in het licht te zetten, helpt CUVO mensen om op een betekenisvolle manier afscheid te nemen en het rouwproces te ondersteunen.

Doorleven in herinnering

CUVO vraagt met de campagne ‘Leef door in herinnering, het afscheid dat je bijblijft’ aandacht voor herinneringen, zodat dit een centraal onderdeel van het afscheid wordt. CUVO biedt verschillende mogelijkheden om herinneringen te delen. Bijvoorbeeld door het gratis herinneringsboekje aan te bieden. Maar ook door het gezamenlijk delen van herinneringen tijdens de uitvaart of een herinneringsavond. Ook biedt CUVO ondersteuning en wordt het gesprek aangegaan over het afscheid. Stichting SIRE heeft onderzoek gedaan waaruit blijkt dat veel Nederlanders onvoldoende openheid hebben over hun uitvaartwensen. Het belang van het bespreken van deze wensen kan echter niet worden onderschat. Door vooraf wensen te bespreken, biedt CUVO waardevolle ondersteuning voor het rouwproces en de gemoedsrust van nabestaanden.

Patricia van Hout – Winkel, teamleider Uitvaartzorg bij CUVO, benadrukt de essentie om het gesprek met elkaar aan te gaan rondom het thema overlijden: “Als uitvaartorganisatie zetten wij ons actief in om een bijdrage te leveren aan het doorbreken van het taboe rondom het bespreken van de dood. We geloven dat open gesprekken en het vieren van herinneringen cruciaal zijn bij het creëren van een betekenisvol afscheid. Door deze inzet willen we de samenleving ondersteunen en helpen om het gesprek over de dood aan te gaan. Je staat er nooit alleen voor.”



