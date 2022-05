Dordt in Stoom: drie dagen feest

Op 20, 21 en 22 mei vindt voor de negentiende keer het grootste gratis stoomevenement van het Europese vasteland plaats, Dordt in Stoom. Van het eerste tot het laatste stoomfluitsignaal is het feest voor jong en oud. Het is uniek dat zo’n groot stoomspektakel middenin hartje stad plaatsvindt.

De officiële opening is op vrijdagavond om 20.00 uur met de Vlootschouw. Machines arriveren uit heel Europa. Al voor het stoomfluitenconcert hoor je overal in de stad gefluit als voorbode op een geweldig weekend. Bij de Vlootschouw komen alle stoomschepen voorbij, maar ook schepen van rederijen uit de regio varen mee. De Vlootschouw is vanaf het Groothoofd, de Merwekade én van de oevers van Zwijndrecht en Papendrecht goed te volgen.

Kruimeltjeskade

Op zaterdag en zondag lijkt het of de tijd heeft stilgestaan in het historische havengebied. De Wolwevershaven, de plek waar het ooit een komen en gaan was van stoomslepers, transformeert naar de Kruimeltjeskade. Kinderen rijden er mee met miniatuurstoomtreinen. Met alle stoommachines, stoomschepen, netten, tonnen, stoomwerktuigen en figuranten waan je je in 1850. Terrassen, draaimolens en muziek van shantykoren zorgen voor een bruisende gezelligheid.

Modelbouwshow

Hijskranen, miniatuurkermis, modellen van auto’s, treinen en schepen, poppenhuizen, lego kunstwerken, landschappen en nog veel meer. Bij de modelbouwshow kijk je je ogen uit. Modelbouwers uit heel Europa strijken hier neer met hun schitterende vaak bewegende en geluid en licht gevende modellen.

Stoomrondje Dordt

Volledig scherm Het Stoomrondje Dordt is een dagkaart die bezoekers mee terug neemt in de tijd. De stoomtrein rijdt vanaf het Centraal Station naar station Baanhoekweg. Via de veteraanbus kom je bij de modelbouwshow. De stoomboot vaart vervolgens naar de binnenstad. Een oldtimer bus rijdt tot slot weer naar het station. Het rondje is ook omgekeerd mogelijk. Het Stoomrondje Dordt heeft alles: stoom op het spoor, water én land. Detail voor de echte liefhebbers: de trein gaat zelfs een stukje over het spoor zonder bovenleiding. Een dagkaart kost € 18,- voor een volwassene, voor kinderen van 4 tot 13 jaar € 14,-. Ook voor losse ritten zijn kaartjes te koop.

Uniek event

Het meest bijzondere aan Dordt in Stoom is dat iedereen het leuk vindt. Jonge gezinnen, ouderen, bezoekers van buiten de stad, soms zelfs uit het buitenland: iedereen komt en iedereen geniet. Gegarandeerd een driedaags topspektakel in de prachtige historische binnenstad van Dordrecht!

Dordt in Stoom | 20 t/m 22 mei | historisch havengebied | www.dordtinstoom.nl

Dordrecht: stad van water, historie, cultuur én natuur

De combinatie van evenementen, water, historie, cultuur én natuur maken van Dordrecht een verrassende bestemming voor een weekendje weg! Verdwaal door de vele kleine, kunstzinnige Dordtse straatjes, breng een bezoek aan het Dordrechts Museum en plof neer op een terras aan het water. Naast een historische binnenstad, heeft Dordrecht ook prachtige natuur in de achtertuin. Aan de rand van de stad ligt Nationaal Park de Biesbosch. Dit is het grootste zoetgetijde watergebied van Europa. Je kunt er heerlijk varen, wandelen, fietsen en natuurlijk helemaal tot rust komen.

Voor meer inspiratie bezoek www.indordrecht.nl/stedentrip en download de reisgids voor unieke insider tips.