Droom nagejaagd met eigen winkel: crisis geen obstakel voor Edith

QreditsMet het openen van haar eigen winkel in baby- en kinderartikelen kwam er voor Edith Albersen in 2019 een ondernemersdroom uit. Een droom die alleen niet zo mooi begon, aangezien de coronacrisis vlak na de opening van Mini Me uitbrak. Mede door de hulp van Qredits doorstond Edith de lockdowns en hoopt ze nu op te gaan voor haar eerste volledige boekjaar.

Het is inmiddels zo’n zes jaar geleden dat Edith iets naast haar baan in het basisonderwijs wilde gaan doen. Ze opende een webshop met baby- en kinderartikelen. Die kon ze vanuit huis runnen en zo tegelijkertijd lekker dicht bij haar jonge dochtertje zijn. ,,Dat ging eigenlijk heel goed”, vertelt de eigenaresse van Mini Me. ,,Maar na een paar jaar kabbelde het voor mijn gevoel maar wat voort en kwam ik het op het punt van ‘stoppen of doorpakken’. Maar dan ook écht doorpakken.”

,,Ik besloot voor die laatste optie te gaan. Mijn man heeft een eigen bedrijf in winkelverbouwingen, wat de stap naar mijn eigen winkel een stuk minder groot maakte. We waren het er samen over eens dat ik mijn droom achterna moest gaan.”

Volledig scherm Edith voegde daad bij het woord en schreef een waterdicht ondernemingsplan. Om de beoogde winkel in Delft te kunnen openen, was een financiering nodig. ,,Voor die lening zijn we bij twee banken geweest, maar zij zagen niets in mijn plannen. Bij Qredits was dat gelukkig wel het geval en na twee gesprekken was het al geregeld.”

,,Ik heb het geld vooral gebruikt om producten in te kopen en de collectie uit te breiden. Ook moest de winkel zelf worden opgeknapt. Er zat een zwart plafond in, een bronzen vloer en lelijk gestripte muren. Daar zag ik mijzelf geen baby- en kinderartikelen verkopen. We hebben alles netjes afgewerkt met pastelkleuren en wit hout.”

De 37-jarige retailer zegt bij Qredits iets meer rente te betalen dan bij een gemiddelde bank, maar heeft daar vrede mee. Haar reden? De betrokkenheid van Qredits’ bedrijfsadviseur Sylvia van den Heerik. ,,Zij benaderde mij direct toen de coronacrisis begon en vertelde dat ik de aflossing tijdelijk kon stopzetten als dat nodig was. Door de coronamaatregelen moesten we natuurlijk dicht. Die regeling heeft mij destijds lucht gegeven.”

,,Ik denk dat ik nog zo’n drie of vier jaar moet aflossen, maar bij Qredits voelt dat helemaal niet als een last. Het is niet zo dat ik iedere dag met Sylvia aan de telefoon zit, maar ik vind het wel fijn dat iemand soms even met mij meedenkt. Het is pure betrokkenheid.”

Het maakt dat Edith vrijuit kan ondernemen, precies zoals ze dat voor ogen had. ,,Ik ben trots op wat ik hier in Delft heb bereikt. Als ik naar de foto’s uit 2019 kijk, zie ik ook echt dat we gegroeid zijn. Hopelijk lukt het me nu ook nog om een volledig boekjaar te draaien. Dat is door corona nog altijd niet gelukt.”

