Duidelijk in uitvaart, transparant zonder financiële verrassingen

Mensen zoeken volgens John naar duidelijkheid en willen zekerheid. ‘’Maar bij de twee allergrootste emoties in het leven, bij een geboorte en bij de dood, staan we voor allerlei onduidelijkheden. Bij een geboorte laten we het vooral allemaal over ons heen komen, vervuld van geluk. Bij de dood zijn we al snel even de weg kwijt en hebben we duizend en een vragen. Wanneer moeten we kaartjes versturen? En wat kost een uitvaart eigenlijk? En dat op het moment dat u emotioneel volledig uit balans bent. In die emotie gaat u al snel een brug te ver omdat het vaak nieuw terrein is. “Doe maar” zegt u dan tegen extra kosten, want u wil even niet denken aan hoe u dit later allemaal gaat betalen immers uw dierbare verdient toch het beste.’’