Duurzaam touren door het prachtige Twente!

Wanneer je met een hele groep deze gave E-choppers boekt, krijg je er een mooie route bij zodat je niets mist van de prachtige omgeving. Verkeerd rijden is er niet bij want de route is op basis van foto’s met daarop herkenningspunten en dat kan gewoon niet missen. Het draait tenslotte allemaal om het hebben van een onbezorgde dag waarop je lekker kunt genieten.

Volledig scherm De E-chopper kent vele voordelen ten opzichte van de traditionele retro scooter. Met de E-chopper is het weer mogelijk om heerlijk en zonder herrie te genieten in de bosrijke omgeving en de vogels te horen fluiten. Een ander hot item tegenwoordig is het milieu. Niet alleen de consument maar ook de bedrijven zullen een steentje bij moeten dragen aan een beter milieu. Verhuurders met e-choppers in het assortiment zorgen er in ieder geval voordat het milieu wordt ontzien aangezien E-choppers geen uitstoot van schadelijke stoffen hebben. Kortom een win-win situatie voor mens en milieu.

Het Schwarzwald in Rijssen is dé locatie voor het huren van de e-chopper. De beste prijs-kwaliteitverhouding, een grote voorraad aan E-choppers en een mooie bosrijke routezorgen ervoor dat zowel kleine als grote groepen bij Het Schwarzwald aan het juiste zijn. Een E-chopper tour is zowel los als in arrangement vorm te reserveren. De invulling van het arrangement omvat naast de e-chopper tour een BBQ inclusief consumpties bier, fris en wijn en eventueel een andere activiteit.

Hoe lang je de E-chopper wilt huren is aan jou. Dit kan voor 1, 2 of 3 uur. Er wordt een volle accu meegegeven, zodat je zonder zorgen kunt rondtoeren. Iedereen die een E-chopper wil besturen moet in het bezit zijn van een (bromfiets)rijbewijs. Bij het boeken van een E-chopper tour is het altijd verstandig om naar de kleine letters te kijken, ook wel de algemene voorwaarden genoemd. Hoe is de verzekering geregeld, is er een borg van toepassing et cetera.

Voor meer informatie of het reserveren gaat u naar de E-chopper tour pagina van deSchwarzwald website. Hier vind je overigens veel meer leuke activiteiten die je kunt combineren met de E-choppers. Beleef’t E-chopper rijden bij Het Schwarzwald Rijssen!