Duurzamer de lucht in: nieuw bij Rotterdam The Hague Airport

Rotterdam AirportZelf invloed uitoefenen op hoe duurzaam je vliegt. Het kan bij Rotterdam The Hague Airport dat sinds kort werkt met Fly on SAF. Via deze online tool op de website van de luchthaven bereken je de CO2-uitstoot van je vlucht op basis van je reisroute. Door fossiele kerosine te vervangen voor duurzame luchtvaartbrandstof, verminder je je CO2-voetafdruk.

Jef de Vries uit is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Fly on SAF bij SkyNRG, pionier en internationale speler in duurzame luchtvaartbrandstof. SkyNRG en Rotterdam The Hague Airport ontwikkelden samen de online tool. De Vries: “De duurzame luchtvaartbrandstof die de fossiele kerosine vervangt, wordt ook wel Sustainable Aviation Fuel ofwel SAF genoemd. SAF is een alternatief voor fossiele kerosine en wordt gemaakt van duurzame grondstoffen, zoals gebruikte vetten.”

Duurzaam vliegen zonder gedoe

Fly on SAF is een logische stap voor Rotterdam The Hague Airport (RTHA) volgens Michelle Samson die er verantwoordelijk is voor duurzaamheid en strategie: “Het is nodig zorgvuldig met de aarde om te gaan. Er maar één aarde en willen we als luchthaven onze impact op de omgeving zo klein mogelijk houden. Vliegen op SAF is een belangrijk onderdeel van ons klimaatplan.” Gebruiksvriendelijkheid staat centraal bij Fly on SAF: “Als je op reis gaat wil je zo min mogelijk extra stappen zetten om je vlucht te verduurzamen. Met de Fly on SAF tool op de site van RTHA kun je voor iedere vlucht op een moment dat jou uitkomt, de CO2-uitstoot verlagen in een paar stappen. Dat is duurzamer vliegen zonder gedoe.”

Groene stroom voor de luchtvaart

Fly on SAF is te vergelijken met het gebruik van groene stroom. De Vries legt uit: “Koop je groene stroom, dan komt deze niet per se bij jou thuis uit het stopcontact, maar voegt jouw energieleverancier namens jou groene stroom toe aan het gehele netwerk. Bij SAF werkt dit net zo. We brengen geen tankje SAF naar het vliegtuig waar jij in zit, als er ook vliegtuigen in de buurt van de SAF-fabriek staan. Logistiek is dat slimmer en voorkomen we dat we SAF de wereld over transporteren, met onnodige CO2-uitstoot tot gevolg. Door voor SAF te kiezen draag je bij aan het verduurzamen van de gehele luchtvaart, ook als jouw vliegtuig niet op SAF vliegt.”

