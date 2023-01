Een auto die met je meedenkt: deze SUV wordt elke dag slimmer en veiliger

VolvoHoe prettig zou het zijn als je auto op een intelligente manier met je meedenkt om het dagelijks leven makkelijker, slimmer en veiliger te maken? Goed nieuws: die auto is er nu, in de vorm van de nieuwe, volledig elektrische Volvo EX90. Wat maakt deze SUV de slimste en veiligste Volvo ooit?

De nieuwe Volvo EX90 is een uitstekend inzetbare en volledig elektrische familieauto. De ruime SUV biedt standaard plaats aan zeven inzittenden, waarbij de achterste stoelen eenvoudig kunnen worden omgeklapt voor meer bagageruimte. Aan flexibiliteit en inzetbaarheid dus geen gebrek, precies zoals je dat wenst van Volvo’s grootste, meest luxe model.

Zorgeloos elektrisch rijden

Daarnaast is deze nieuwe Volvo volledig elektrisch: met deze auto kun je met een volle acculading tot wel 600 kilometer afleggen zonder bij te laden. Rijd je nog verder? Dan vul je bij een snellader binnen een half uur weer tot tachtig procent van de stroomvoorraad aan om je reis zorgeloos te vervolgen.

Die zorgeloosheid komt ook voort uit het hoge veiligheidsniveau dat deze Volvo biedt. Zoals je van het Zweedse automerk mag verwachten, is de Volvo EX90 voorzien van allerlei voorzieningen die alle inzittenden veilig houden. Denk daarbij aan bewezen systemen zoals driepuntsveiligheidsgordels (al in 1959 bedacht door Volvo), een kooiconstructie gemaakt van de sterkste staalsoorten en een extra veilige kreukelzone rondom het accupakket. Dankzij deze bescherming worden allerhande risico’s onderweg tot het minimum beperkt, ook nu we elektrisch rijden.

Gemak en veiligheid dankzij extreem simpele bediening

Naast die passieve systemen richt Volvo zich ook op systemen die actief meehelpen om je reizen veiliger te laten verlopen. Met alle gadgets in moderne auto’s kun je immers gemakkelijk afgeleid raken achter het stuur. Daarom heeft Volvo de bediening van de auto zo duidelijk en intuïtief mogelijk gemaakt. Dankzij doordachte en vereenvoudigde menu’s laat het centrale aanraakscherm zich soepeler en veiliger bedienen, zodat je nooit onnodig lang wordt afgeleid van het autorijden. De systemen in de Volvo EX90 reageren bovendien sneller dan ooit, dankzij een krachtige core computer, toonaangevende kunstmatige intelligentie en de beste software in de autowereld.

Door slim gebruik te maken van moderne technologie, maakt de Volvo zelfs hele alledaagse situaties veiliger. Zo komt het nog altijd voor dat automobilisten onbedoeld iets of iemand achterlaten in een afgesloten auto. Met alle gevolgen van dien. Door de drukte van alledag kan het gebeuren dat je bijvoorbeeld een kind of een huisdier in de auto vergeet. Behalve als je de nieuwe Volvo EX90 rijdt.

De SUV is namelijk voorzien van sensoren in zijn interieur die zelfs de kleinste beweging detecteren. Merkt de auto dat er nog iets of iemand is achtergebleven in de cabine, terwijl jij al bent uitgestapt? Dan waarschuwt de Volvo je dankzij het Occupant Sensing-systeem voordat je de auto op slot doet. Het klimaatsysteem in de Volvo EX90 is bovendien zo afgesteld dat het onderkoeling of oververhitting helpt te voorkomen, mocht er onverhoopt toch iemand achterblijven.

Zorgeloos autorijden

De vooruitstrevende technologie zorgt er ook voor dat de auto gedurende het gebruik slimmer wordt. De algoritmen aan boord van de Volvo EX90 zijn namelijk zelflerend, wat onder meer inhoudt dat de systemen jouw gewoonten herkennen en de voorkeuren van jou en andere gebruikers kunnen opslaan. Zodra je de deur open doet, staat de stoel zoals jij wilt, passen de spiegels zich aan en zet de auto jouw favoriete radiozenders binnen handbereik.

Bovendien kan Volvo de software in de auto op afstand updaten, waardoor verschillende functies mettertijd beter gaan werken. De rijhulpsystemen gaan jou als bestuurder steeds nauwkeuriger ondersteunen dankzij input uit grote hoeveelheden data. Ook blijft de Volvo EX90 dankzij deze updates altijd bij de tijd. Omdat bijvoorbeeld de navigatiekaarten van het ingebouwde Google-systeem altijd up-to-date zijn, hoef je daar nooit meer zelf aan te denken. De toekomst is dus niet alleen elektrisch, maar in het geval van de Volvo EX90 ook een stuk veiliger en zorgelozer.

Meer weten over de vooruitstrevende technologie in de nieuwe, elektrische Volvo EX90? Bezoek de website voor meer informatie.