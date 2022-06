Een badkamer voor het hele gezin, zo richt je die in!

Voldoende beweegruimte

Niets zo vervelend als elkaar in de weg lopen tijdens de ochtendspits. Zorg daarom voor voldoende loop-en bewegingsruimte. Kies bijvoorbeeld geen bad op pootjes, maar ga voor een eenvoudig te plaatsen hoekbad. Ook een moderne douchehoek met schuifdeur bespaart een hoop ruimte. Voldoende opbergplekken is ook van groot belang in een gezinsbadkamer. In een spiegelkast of staand badkamermeubel dat tot het plafond reikt kun je alles kwijt. Zo krijgen rondslingerende crèmes, tubes en badspeeltjes geen kans en oogt de badkamer altijd ruim en netjes.

Badkamermeubels die tegen een stootje kunnen

Regel nummer één met kleine kinderen in huis: spullen moeten tegen een stootje kunnen en in een handomdraai schoon zijn. Oók in de badkamer. Badkamermeubels gemaakt van melamine zijn met één veeg schoon en door het matte materiaal ontstaan er niet gauw krassen op. Het gezin zorgt voor genoeg levendigheid, dus houd de basis neutraal en rustig. Combineer een subtiele betonlook met grijs of beige en style af met een frisse pasteltint. Samen met een witte wastafel en donkere kranen krijgt de badkamer een stoere, industriële look.

Investeer in persoonlijke opbergplekken

Is iedereen altijd zijn eigen badkamerspullen kwijt? Investeer in handige, kleine opbergers zodat alle gezinsleden een eigen opbergplek hebben. Rondslingerende was is met drie grote wasmanden ook verleden tijd. En het scheelt tijd, want alles is meteen gesorteerd op kleur. Geef de badkamer tenslotte een persoonlijke twist met handdoeken, een zeeppomp en tandenborstelhouder in zachtgroene pasteltinten.