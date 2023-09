Eén dag geen vlees: heeft dat impact op het klimaat?

Hoeveel impact heeft vlees?

Waarom de productie van vlees zoveel invloed heeft op het milieu? Dieren stoten broeikasgassen uit via hun mest, boeren en scheten. En voor de veehouderij is er veel land, water en voer nodig.

Hoe verklein je je impact?

Natuurlijk is het zo dat al het eten en drinken invloed heeft op het milieu. Maar wat er precies op je bord ligt, bepaalt wel voor een groot deel de impact van jouw eten. Het maakt namelijk veel uit of je een biefstuk eet of bonen. Plantaardige producten als peulvruchten vragen veel minder van onze aarde. Jij kunt dus zelf keuzes maken die jouw impact verkleinen.

Minderen met vlees

Het is misschien geen leuke boodschap, maar voor een leefbaar klimaat voor de jonge generaties moet er dus minder vlees gegeten worden. Jij bepaalt natuurlijk zelf hoe je dat doet. Je kunt volledig vegetarisch gaan eten, maar dat hoeft niet. Door te minderen met vlees kun je de klimaatimpact van jouw voedingspatroon al flink verlagen. Dat betekent niet dat je minder lekker hoeft te eten, want er zijn onwijs veel smaakvolle, makkelijke en voedzame gerechten die je kunt maken.

Eén dag heeft al effect

Weet jij hoeveel vlees je nu eet? Het advies is om niet meer dan 500 gram vlees per week te eten, dat is inclusief je vleeswaren op brood. Stel je eet die hoeveelheid vlees nu verdeeld over vijf dagen per week. Als je één van die dagen vlees laat staan, dan verlaag je de klimaatimpact van jouw eten al met 5 tot 10%.