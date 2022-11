Een Eindhoven Souvenir: op pad met Min Young

Je raadt het misschien al: Min Young is een echte foodie. En wat is er beter dan tips van een foodie voor een foodie? Haar favoriete plekken om te vertoeven zijn: Van Moll Brouwerijcafé voor speciaalbiertjes, Pinkie Patisserie voor overheerlijke gebakjes en Kitchen Bar Berlage voor ieder moment op de dag. Wil je op je gemak koffieleuten en mensen kijken? Dan is Lucifer Coffee Roasters op de Kleine Berg, het Quartier Latin van Eindhoven, is de perfecte plek.