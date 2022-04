De line-up kent dit jaar meer bijzondere musici, zo hoor je Katharine Dain en Sam Armstrong, winnaars van de Edison Klassiek voor het beste debuut van 2021. Thomas Beijer, die onlangs de Nederlandse Muziekprijs kreeg toegekend, is zelfs tweemaal te horen: als pianist én als verteller. Want deze alleskunner laat zich graag van zijn veelzijdige kant zien. Met in totaal 47 gerenommeerde musici en rising stars uit binnen- en buitenland tijdens ruim 14 recitals en 16 openbare masterclasses, is dit unieke festival dit voorjaar de place to be.

Kijkje in de festivalkeuken

Volledig scherm © © Mel Boas / Boasphoto Tijdens de tien dagen die het festival duurt bevind je je dus in het hart van de liedwereld, middenin Zeist. Want daar vind je vlakbij Slot Zeist de kerk van de Evangelische Broedergemeente. Al vanaf het eerste festival is dat de belangrijkste festivallocatie. Je geniet dus dicht bij huis van klassieke liederen en krijgt bovendien een kijkje in de keuken van de musici tijdens de masterclass. Daar kun je namelijk meemaken hoe gevestigde artiesten hun kennis en kunde doorgeven aan de volgende generatie musici.

Tijdloos en actueel

Dit jaar maakt het festival uitstapjes naar het verre oosten en zoekt de verbinding met musici van ver weg en dichtbij. Er wordt gedroomd over verre oorden en er worden grenzen overwonnen. Actuele thema’s waarin droom en werkelijkheid vaak ver van elkaar verwijderd zijn. En ook dat hoor je terug in de liederen van onder andere Mendelssohn, Schubert en Brahms, maar ook Messiaen. Kom luisteren en ontdek dat het lied tijdloos is en nog altijd actueel!

Een festival voor iedereen

Er is voor iedereen iets te beleven tijdens dit bruisende festival, want ook amateurmusici schitteren op het festivalpodium na afloop van masterclasses en korte cursussen uit het programma ‘Zelf Zingen’. En natuurlijk worden ook de allerkleinsten niet vergeten. Speciaal voor kinderen en hun grote mensen is er het familieconcert ‘Swingen als een kangoeroe’ met Jeroen Schipper en zijn Boegieman-band. Stilzitten is geen optie! Er is echt voor iedereen iets te beleven tijdens dit bruisende festival!