Een fijn en veilig thuis bieden doe je in deze baan elke dag

ZOMO Wonen is op zoek naar een teamleider. Jeffrey Hoogstraten, twaalf jaar werkzaam bij de organisatie, vertelt wat hun kracht is: “Onze directeur kent alle bewoners bij naam, dat zegt denk ik voldoende. We hebben vier woongroepen en niet de ambitie groter te groeien. In onze organisatie is weinig hiërarchie, tussen een medewerker en de directeur zit alleen een teamleider. De lijnen zijn kort”.



“Ook in de woongroepen vinden we gelijkwaardigheid belangrijk. Iedereen is in de eerste plaats mens, of je nu een beperking hebt of niet. Een mens heeft behoefte aan warmte en gezelschap. Daarom zijn onze huizen gezellig en huiselijk ingericht en liggen ze midden in een dorpskern. We leven als gezin samen, we doen boodschappen, picknicken, gaan naar de bioscoop of een museum en eens per jaar huren we een groot huis en gaan we met het hele team en de bewoners op vakantie”.