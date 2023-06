Een huis kopen als starter: ‘Met wat hulp is het toch gelukt’

Toegegeven, Scott zocht zijn woning buiten de gewilde randstad. Maar onderschat de woningmarkt in de door hem geliefde Achterhoek ook niet. “Ik was op zoek naar een normaal rijtjeshuis, met een redelijk budget zou dat toch moeten lukken”, vertelt hij. Al snel komt hij van een koude kermis thuis. Overbiedingen van 20 tot 50.000 euro zijn eerder regel dan uitzondering.

Gebruikmaken van startersvoordelen

Scott: “Ik wilde niet te veel overbieden. Ik wist wat mijn maximale hypotheek was en wat de bijkomende kosten bij het kopen van een huis waren. Dat had ik voor mijn zoektocht begon laten uitrekenen door een hypotheekadviseur van ABN AMRO.”

“Wat meeviel tijdens dat gesprek was dat ik bijvoorbeeld als starter geen overdrachtsbelasting hoefde te betalen en dat hypotheekadvies goedkoper was. En dat ik meer kon lenen omdat ik de woning wilde verduurzamen. Dat scheelde een hele hoop, zo kwam het bedrag dat ik kon lenen toch hoger uit dan ik dacht.”

Een biedcertificaat voor meer zekerheid

Omdat Scott van zijn hypotheekadviseur een biedcertificaat had gekregen, kon hij snel handelen. “Dat is ook echt een tip als je een huis wilt kopen”, knikt Scott. “Mijn hypotheekadviseur had een document gemaakt met het bedrag dat ik kon lenen erop en haar naam erbij. Dat kon ik bij ieder bod meesturen, zodat de verkoper wist dat ik al in gesprek was met de bank. En dat heb ik dus vaak gedaan.”

Documenten al verzameld

Ook de documenten die hij moest verzamelen voor de hypotheekaanvraag lagen al klaar. “Daar heeft de hypotheekadviseur mee geholpen door me stap voor stap te vertellen welke documenten ze nodig had en waar ik die kon vinden.”

Doordat Scott die documenten al klaar heeft liggen en precies weet wat hij kan lenen, wordt zijn bod op een pas gerenoveerd appartement in Apeldoorn uiteindelijk geaccepteerd. Ondanks dat er een stel hoger geboden had, vond de verkoper het fijn dat hij alles al op orde had bij de bank.

Stap voor stap hulp van je hypotheekadviseur

Hoewel het kopen van een huis normaal gesproken een stressvolle aangelegenheid is, heeft Scott dat niet zo ervaren. “Het was een hele geruststelling dat ik vooraf precies wist wat mijn maximale hypotheek was en welke kosten ik zou hebben bij de aankoop van de woning.”

Daarnaast heeft hij veel gehad aan de tips van zijn hypotheekadviseur. Ook kon er iemand mee kijken bij het hypotheekgesprek en als hij vragen had, had hij binnen twee minuten iemand aan de lijn. Bij het kopen van een huis moet er veel geregeld worden, het is dan fijn dat een professional je de rust kan geven en alles op een rijtje heeft.

