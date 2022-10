Een jonger en vitaler uiterlijk? Het kan met ultherapie

DermaTeam CosmeticJe wordt gefotografeerd vanaf de zijkant en schrikt als je die foto onder ogen krijgt. Wat zie je nu? Een onderkin? Die had je toch niet? Even later heb je jezelf achter je bureau geïnstalleerd met een kop thee en vlak voor de digitale meeting van start gaat, zie je je eigen gezicht in het scherm en staar je geschokt naar de negatieve uitstraling. Herken je dit? Je kunt er iets aan laten doen. En nee, dan hebben we het niet over een operatieve facelift.

Heb je wel eens gehoord van Ulthera of ultherapie? Dit is een behandeling waarbij de huid van je gezicht, hals en decolleté in dertig tot zestig minuten wordt verstevigd. DermaTeam Cosmetics maakt al ruim tien jaar gebruik van deze behandelmethode. Maar hoe werkt het precies? Is deze therapie ook geschikt voor jou? En is het veilig? In dit artikel geeft DermaTeam Cosmetics je antwoord op deze vragen.

Waarom zie ik er ouder uit dan ik me voel?

Dit wordt veroorzaakt door drie factoren. In de eerste plaats verlies je botstructuur naarmate je ouder wordt en vermindert je onderhuidse vetlaag, waardoor je huid eigenlijk iets te ruim wordt. Daarnaast speelt collageen een grote rol. Of beter gezegd: het gebrek eraan en de verminderde kwaliteit ervan. Collageen is het meest voorkomende structuureiwit in ons lichaam. Er zijn meer dan 25 soorten collageen, maar type I is verantwoordelijk voor de stevigheid en elasticiteit van de huid.

Volledig scherm Naarmate we ouder worden, vermindert de kwaliteit en de concentratie van collageen in onze huid. Dit proces begint al rond je vijfentwintigste levensjaar en tegen de tijd dat je vijfenveertig bent, kan je tot wel vijfentwintig procent van je collageen zijn verloren. Op je zestigste kan de hoeveelheid collageen tot wel zestig procent gedaald zijn. Daarnaast scheuren de collageenvezels en verliezen ze hun structuur naarmate de jaren verstrijken, waardoor de huid kwetsbaarder wordt. Hierdoor ontstaan er rimpels, een slappere huid, elasticiteitsverlies en andere zichtbare tekenen van huidveroudering, zoals een onregelmatige huidstructuur of een doffe teint. Deze factoren die een vermoeide uitstraling veroorzaken, terwijl jij bruist van de energie. En dat kan ervoor zorgen dat je behoorlijk uit balans raakt.

Ik wil geen operatie. Wat kan ik doen om er beter uit te zien?

Het verouderingsproces is in principe leeftijdsgebonden, maar kan door externe factoren worden versneld. Denk hierbij aan luchtverontreiniging, overmatige blootstelling aan de zon en roken. Maar het proces kan ook worden vertraagd, bijvoorbeeld door regelmatige huidverzorging en een uitgebalanceerd en gezond voedingspatroon. Daarnaast zijn er specifieke esthetische behandelingen die de huid een impuls kunnen geven van binnenuit om de natuurlijke aanmaak van collageen opnieuw te activeren. Dit noemen we bio-stimulatie. De ultherapie, die we hierboven al even noemden, is bio-stimulatie op basis van warmte. Bovendien kan ulthera perfect gecombineerd worden met andere cosmetische behandelingen zoals botox of fillers.

Is ultherapie veilig?

DermaTeam Cosmetics maakt al tien jaargebruik van deze behandelmethode, maar daar is wel gedegen, wereldwijd onderzoek aan vooraf gegaan. Inmiddels zijn er al ruim anderhalf miljoen mensen behandeld met ultherapie, ook wel ulthera genoemd en hebben er vijftig klinische onderzoeken plaatsgevonden naar de effecten en veiligheid van deze methode en zijn er meer dan negentig wetenschappelijke artikelen verschenen.

DermaTeam heeft meerdere klinieken in Zeeland en West-Brabant, en biedt medische zorg voor alle huidziekten en huidproblemen, cosmetische dermatologie, huidverzorging en CO2 (fractionele) laserbehandelingen. De ultherapie wordt uitsluitend uitgevoerd door dermatologen en zij werken enkel met de allerbeste apparatuur. Dat zorgt niet alleen voor veilige behandelingen, maar ook voor de best haalbare en mooiste resultaten.

Hoe werkt ultherapie?

“Ultherapie maakt gebruik van ultrageluid, dezelfde technologie die wordt gebruikt bij het maken van een echo”, legt Lidwine van der Spek-Keijser uit, dermatoloog bij dermaTeam. “Ook bij ulthera wordt er een applicator op de huid geplaatst en verschijnt er een beeld op het scherm zodat we inzicht krijgen in de opbouw van de huid en kunnen bepalen op welk niveau behandeling nodig is.”

“Door de ultrasone golven wordt het weefsel in de diepe lederhuid verwarmd waardoor de natuurlijke helingsprocessen van de huid worden gestimuleerd. En dat is de basis voor de aanmaak van nieuw collageen. Je kunt de volgende dag weer gewoon naar je werk, want het zal niemand opvallen dat je deze behandeling hebt gehad. De resultaten worden na een aantal weken zichtbaar en verbeteren tot wel een half jaar daarna.De teint en glans van de huid verbetert, de huidstructuur wordt fraaier en fijne en oppervlakkige lijntjes verdwijnen, waardoor jij er weer jonger en vitaler uitziet.”

Meer informatie over ultherapie

Wil je meer weten? Lees de veel gestelde vragen op www.dermateamcosmetic.nl of neem direct contact op met dermaTeam.