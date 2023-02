Een keer wat anders? Probeer deze kwal salade met geroosterde eend

Amazing OrientalDe kwal smaakt nergens naar en de textuur heeft een rubberachtige bite. Daarom is kwal de perfecte toevoeging voor in de salade, want ze bevatten maar weinig calorieën. De ingrediënten zijn onder andere te koop bij Amazing Oriental, de Aziatische supermarkt van Nederland.

Personen: 6

Bereidingstijd: 45 minuten

Ingrediënten

2 pakjes kant-en-klare kwalslierten (170g)

1 pak Geroosterde eend zonder bot (600-650g)

1 komkommer

1 kleine wortel

1 lente-ui

½ el olie

Dressing

1 verse limoen

1 el lichte sojasaus

2 el basterdsuiker

2 el vissaus

2 el Chinese rijstazijn

1 à 2 sjalotjes

2 rode pepers

3 knoflooktenen

Garnering

sesamzaadjes

koriander

Bereidingswijze

Snijd de rode pepers in kleine blokken, de sjalotjes in dunne repen en hak de knoflook fijn. Voeg ze vervolgens in een sauspan en fruit het kort aan. Breng het op smaak met limoensap, lichte sojasaus, basterdsuiker, vissaus en Chinese rijstazijn. Breng de saus aan de kook. Roer door de saus totdat de suiker is gesmolten. Zet opzij.

Rooster de eend in de oven volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking. Haal de eend uit de oven en laat het afkoelen. Snijd vervolgens de eend in plakken. Snijd de komkommer, wortel en lente-ui in dunne repen.

Haal de kwal uit de verpakking. Giet het vocht eruit en laat het uitlekken. Breng het op smaak met het zakje poeder en sesamolie dat in de verpakking zit. Roer het goed door elkaar

Meng in de kom de eend, kwal, groente en lente-uien. Schenk de saus bij en mix het goed door elkaar. Strooi ten slotte de sesamzaadjes en de koriander eroverheen.

Airfryer

Pak de eend in met aluminiumfolie, maar laat het vel van de eend vrij. Smeer het vel in met een laagje olie. Rooster de eend op 180°C voor 20 à 25 minuten totdat het velletje goudbruin is.

