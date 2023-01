Een kerkelijke uitvaart oubollig? Of kan het ook eigentijds?

PCB UitvaartzorgWe horen het geregeld: “Onze ouders hechtten aan een kerkelijke uitvaart, maar wij kunnen er niet zoveel mee.” Nabestaanden weten niet zo goed hoe ze de wens van hun ouders moeten inwilligen. Ze komen zelf niet meer in de kerk, vinden het lastig de hele invulling van het afscheid in handen van een voorganger te geven of hebben geen kennis van de gebruiken.

Trapjes

Onze naam verraadt het al – PCB Uitvaartzorg is een uitvaartonderneming met een grote staat van dienst op het vlak van kerkelijke uitvaarten. Wij kennen de PKN kerken in de regio Utrecht door en door, weten hoeveel stoelen er in het intieme witte kerkje van Bunnik passen, wat de looproute is naar de naastgelegen begraafplaats bij de Oosterlichtkerk in Bilthoven, waar de onhandige trapjes of lastig neembare bochten zijn in weer een andere kerk.

Volledig scherm PCB Uitvaartzorg Wij hebben korte lijntjes met niet alleen de voorgangers, maar ook met de kosters waarmee afspraken gemaakt moeten worden over catering, de liturgie, de reservering van de parkeerplekken voor de deur enzovoort. Als een voorganger ons de teksten voor de liturgie stuurt, weten wij precies hoe die netjes in een liturgie te gieten, met eventueel een afbeelding voorop en gezet in hetzelfde lettertype als de rouwkaart. Is de vaste organist van de kerk niet beschikbaar, dan hebben wij nog een hele rits namen in onze contactenlijst van prima inzetbare vervangers. Tot slot merken wij dat het zoveel makkelijker praat met de voorganger als je weet hebt van de gebruiken van de kerk: op welk moment de uitvaartleider de mededelingen kan doen zonder de dienst te verstoren bijvoorbeeld.

Persoonlijke invulling

Het is niet gezegd dat nabestaanden geen persoonlijke invulling kunnen geven aan een kerkelijke uitvaart. Zo leidde ik deze week een uitvaart van een gemeentelid van de Tuindorpkerk. Een bijzondere en zelfbewuste vrouw blijkens de verhalen die ik in de dagen voorafgaand aan het afscheid van haar man en kinderen hoorde. Al meteen bij het eerste gesprek was duidelijk dat haar familie graag en liefdevol over haar praatte, haar karakter duidde en vol grappige en ontroerende verhalen zat over de vrouw die hun net was ontvallen. Verderop in de week, kwam ik langs en was haar man net bezig zijn toespraak voor te bereiden. Ja, zei hij, we hebben een uur en de dominee moet zich maar aanpassen, want ik wil mijn verhaal kunnen doen.

En zo ging het ook: na het welkomstwoord, het aansteken van de kaarsjes en het votum en groet was het woord aan de echtgenoot. Het leven en het wezen van zijn vrouw was duidelijk niet in een enkel A-4tje te vatten geweest. Hij sprak en de voorganger zat achterover en lachte smakelijk bij de luchtiger stukjes uit zijn verhaal. Aan het einde van de dienst was er een in het Sranantongo gezongen Onze Vader door een familielid. Ik zal niet de enige zijn geweest met kippenvel van ontroering.

Traditioneel en toch een beetje anders

Een kerkelijke uitvaart, maar dan toch een beetje anders kan ook. Soms kiest een familie er om praktische redenen voor de dienst in de aula van een begraafplaats of crematorium te laten plaatsvinden. De voorganger komt dan daarheen en PCB Uitvaartzorg zorgt dat er een paaskaars staat. En als de familie geen banden meer heeft met een kerk of een voorganger, dan beschikt PCB uitvaartzorg over een netwerk voorgangers die uitgebreid de tijd inruimen voor een kennismakingsgesprek met de familie zodat zij alsnog een persoonlijke, respectvolle terugblik op het leven van de overledene kunnen maken.

Je ziet: de termen kerkelijke uitvaart en eigentijds en persoonlijk bijten elkaar in het geheel niet!

Wil je graag eens van gedachten wisselen over een vorm die voor jou passend zou zijn? Neem dan contact op voor een inspirerend gesprek via www.pcbuitvaartzorg.nl of 030-262 22 44.

Enid van Schagen, uitvaartleider PCB Uitvaartzorg.

Volledig scherm © Shutterstock