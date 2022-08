Een kijkje achter de schermen bij een crematorium: ‘Stel al je vragen tijdens de Open Dag’

Uitvaartverzorging De Laatste EerEven binnenkijken bij een crematorium doe je niet gauw. En áls je er bent geweest, dan was het waarschijnlijk voor een afscheid. Tijdens de Open Dag op zondag 21 augustus kun je een kijkje nemen achter de schermen bij begraafplaats en crematorium Iepenhof in Delft.

Crematoria en begraafplaatsen zijn helemaal niet eng, raar of griezelig. Op een begraafplaats is het vaak een oase van rust met veel groen, je kunt er gerust eens een wandeling maken. Geregeld organiseert De Laatste Eer op crematorium en begraafplaats Iepenhof een Open Dag. Tijdens zo’n Open Dag mag je al je vragen stellen en achter de schermen kijken. De eerstvolgende Open Dag is zondag 21 augustus 2022 a.s. Ben je benieuwd wat je op zo’n dag allemaal kunt zien, lees dan verder!

Groen

Begraafplaats en crematorium Iepenhof is prachtig in het groen gelegen in de Delftse Hout in Delft. Het uitvaartcentrum, crematorium en de begraafplaats zijn direct met elkaar verbonden, zowel opbaren, afscheid nemen als cremeren of begraven kan op dezelfde locatie.

“Het lijkt wel alsof je door een bos komt aanrijden wanneer je de Hoflaan inslaat en naar begraafplaats en crematorium Iepenhof rijdt.”

De begraafplaats

Begraafplaats Iepenhof biedt ruimte aan verschillende soorten graven. De begraafplaats is ingedeeld in speciale delen voor bijvoorbeeld diverse religies. Zo is er een apart gedeelte voor Katholieke, Gereformeerde en Islamitische graven.

Volledig scherm Eén van de hondjes bij de kindergraven op Iepenhof. © Foto: De Laatste Eer Daarnaast biedt begraafplaats Iepenhof ruimte voor algemene graven, familiegraven en is er een speciaal gedeelte ingericht voor kinderen. Bij de kindergraven waken twee hondjes, deze standbeelden van steen staan prominent op het veld. Iets verderop is een Troosttuin ontworpen. In de Troosttuin kan iedereen die een kind is verloren met een glazen vlinder een herdenkingsmonumentje creëren. Tijdens de Open Dag kan de begraafplaatsbeheerder je hier meer over vertellen. Ook wordt er gedemonstreerd hoe een grafdelver te werk gaat en wat er komt kijken bij de keuze voor een graf.

Crematorium en uitvaartcentrum

Tijdens de Open Dag op 21 augustus mag je overal een kijkje nemen. De familiekamers en de afscheidsruimte worden opengesteld. Ook mag je kijken in het mortuarium, dit is een plek waar je normaal gesproken nooit komt. Medewerkers vertellen hoe het proces van afscheid nemen verloopt en hoe het opbaren van een gaat. Ook kun je op de Open Dag de ovenruimte bekijken en vertellen medewerkers hoe een crematie in zijn werk gaat.

Volledig scherm Familiekamer op Iepenhof. © Foto: De Laatste Eer.

Livemuziek en rouwauto’s

Tijdens de Open Dag ben je tussen 11.00 en 16.00 uur welkom met een hapje, drankje en livemuziek. In de aula van het crematorium kun je een aantal kisten zien, ook staat er buiten een aantal mooie rouwwagens die je van buiten én binnen mag bekijken.

Om 12.00, 13.00 en 14.00 uur starten de rondleidingen over de begraafplaats en vertelt de begraafplaatsbeheerder meer over de mogelijkheden op Iepenhof.

Zelf een kijkje nemen?

Kom tijdens de Open Dag een kijkje nemen achter de schermen van begraafplaats en crematorium Iepenhof. De medewerkers van de begraafplaats en het crematorium Iepenhof staan klaar om al je vragen te beantwoorden.

Bekijk voor de laatste updates over het programma de website van Crematorium Iepenhof én meld je direct aan voor de digitale nieuwsbrief van De Laatste Eer zo ontvang je altijd bericht over open dagen en activiteiten van Coöperatieve Uitvaartverzorging De Laatste Eer.