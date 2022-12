Een ondersteunende rol bieden in de samenleving

Zuylen UitvaartverzorgingAls uitvaartonderneming heb je een belangrijke rol in de samenleving. Deze rol probeert uitvaartverzorgster Martine van der Linden zo goed mogelijk te vervullen. Tijdens haar werk merkt ze hoe fijn het is om een maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren. Daarom kijkt ze naast haar huidige baan ook verder naar andere mogelijkheden om dit te kunnen doen.

Zo zag Martine er 5 december persoonlijk op toe dat geen kind werd overgeslagen: “We willen zowel Oekraïense als Nederlandse feestdagen vieren. Sinterklaas is een heerlijke traditie waarin we alle bewoners meenemen”, zegt ze. “Hoe tof is het dat een piet een chocoladeletter aan ze geeft?”

Martine had nooit gedacht dat ze dat zouden doen op een vluchtelingenopvang. Net zoals ze drie jaar geleden ‘echt nooit had gedacht’ dat ze uitvaartverzorger zou worden. “Ik was weddingplanner en toen kwam corona. Het aantal bruiloften zakte in”, zegt Martine.

Dankbaar werk

“Toen kwam ik met Zuylen in contact om mij te oriënteren in de uitvaartbranche. Even later werd me gevraagd of ik voor Zuylen wilde komen werken. Als uitvaartverzorger kun je van het moment van overlijden tot aan uitvaart zoveel betekenen voor de nabestaanden. Dat is zo mooi.”

Volledig scherm Marine van der Linden © Zuylen Uitvaartverzorging Wie met Martine spreekt, krijgt de indruk van een warme vrouw. Regelmatig zegt ze ‘niet te doen’ als ze onder de indruk is. Ze doet eigenlijk alles op gevoel. “Corona heeft voor mij alles in positieve zin opgeschud. Nu zie ik wel wat op mijn pad komt.”

Hulp bieden

Een aantal maanden geleden begon Martine ook een parttime baan in de vluchtelingenopvang in Gorinchem. Deze opdracht kreeg zij min of meer toevallig. “Een bekende uit de evenementenwereld zei tegen mij: ‘Ik kreeg de vraag of ik voor Oekraïners een crisisopvang wil opzetten in een sporthal in Gorinchem’. Wil je mij helpen?”

Dat deed ze, twee maanden lang. Daarna zou het eindigen. Totdat de gemeente Gorinchem zei: ‘we gaan een noodopvang voor langere tijd opzetten’. “Alles moest bedacht worden. Nu heb ik honderd bewoners voor wie we een tijdelijk thuis hebben gemaakt.”

De kracht van non-verbale communicatie

Martine geniet van het contact met de vluchtelingen, ook al is de communicatie vaak lastig. “Een lieve glimlach en knuffel zijn in elk land hetzelfde, dus daar heb je geen taal voor nodig. Bovendien bieden vertaalapps uitkomst. In combinatie met handen en voeten kom je er wel. Al leren de kindjes de taal heel snel, dat is jaloersmakend.”

