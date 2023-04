Een oud kasteel, beeldende kunst, 225 rozensoorten, naaktbloeiers en babycavia’s

Neem gerust de (klein)kinderen mee naar Kasteeltuinen Arcen, want ook voor hen is er veel te beleven. Een speurtocht door de spannende tuinen bijvoorbeeld, de kleine weide waar je babycavia’s mag aaien en de vijver met koi die je kunt voeren. En dan is er natuurlijk ook nog het 17e-eeuwse kasteel vol kunst en antiek, waar je een goed beeld krijgt van hoe de bewoners vroeger leefden.



Tuinbaas Bartjan wil ook de rhododendrontuin achter het kasteel, de 32 meter hoge mammoetboom, de naaktbloeiers – bomen die bloeien zonder blad, de eeuwenoude olijfbomen en het ooievaarspaar dat hopelijk binnenkort weer een ei uitbroedt niet onvermeld laten. Maar zijn persoonlijke favoriet is de romantische tuin in het rosarium, zegt hij na lang aarzelen. Vanaf dit jaar is hier een prachtig door hemzelf ontworpen smeedijzeren sierhekwerk te zien dat de toegang tot de tuin markeert: “Een hek dat altijd openstaat.”



Tot eind oktober is er nog veel meer bijzonders te zien in Kasteeltuinen Arcen en zijn er veel extra activiteiten, zoals Moederdag Hoedendag, klassieke muziekoptredens, een kunstexpositie en meer. Kijk voor openingstijden, prijzen, activiteiten, evenementen en meer op de website.