Een programma op maat voor leraren in opleiding

Zelfstandig voor de klas

Jeroen Scheepers haalde na zijn deeltijdopleiding pabo zijn onderwijsbevoegdheid en werkt bij obs West in Capelle aan den IJssel. De school is onderdeel van BLICK, wat staat voor Boeiend Leren in Capelle en Krimpen aan de IJssel, en heeft als missie: boeiend leren voor nu en de toekomst. Jeroen volgt het startersprogramma dat vanuit het eigen kenniscentrum van BLICK wordt aangeboden. Inmiddels staat Jeroen zelfstandig voor de klas en is hij een gelukkig mens; hij werd warm verwelkomd in een leuke klas, hij ziet veel ruimte en vrijheid voor eigen inbreng en obs West biedt veel innovatieve faciliteiten voor de leerlingen. Bijzonder vindt hij ook de sfeer en collegialiteit binnen het team. “Het is een hechte groep van mensen met verschillende leeftijden en daardoor ook ervaringen, die elkaar allemaal helpen. Ik sta blij en gelukkig voor de klas, en dat heeft ook zijn weerslag op de groep.”

Begeleiding op maat

Op zijn weg naar vakbekwaam leraar wordt Jeroen begeleid door BLICK Expertise. Dit is een groep collega’s binnen BLICK die hun kennis en expertise inzetten voor het coachen en begeleiden van startende leerkrachten naast hun normale werk als bijvoorbeeld leerkracht, schoolpsycholoog of intern begeleider, zoals Wendy Blankenstein. Zij is een van de drijvende krachten achter BLICK Expertise en het startersprogramma dat ze samen met de schooldirecties van BLICK heeft vormgegeven. “Hoe dat programma eruit ziet is voor iedere leraar in opleiding anders, want we gaan altijd uit van wat diegene nodig heeft”, legt ze uit. “Dat kan variëren van een rollenspel met een camera en acteurs tot een persoonlijk gesprek over omgaan met werkdruk.” Ook de duur van het programma varieert. “Gedurende het eerste jaar krijgt elke nieuwe leerkracht begeleiding. Daarna, tot en met maximaal het derde jaar, is het maatwerk.”