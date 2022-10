Een sfeervolle en luxe hotelbadkamer creëer je zo

X²O BadkamersVt-wonenstylist Eva beantwoordt in de serie Badkamer Vragen veelgestelde vragen over het indelen en stylen van verschillende type badkamers. Dit keer laat ze zien hoe je met unieke blikvangers en warme kleuren een luxe hotelbadkamer creëert. Tijd om jouw badkamer onder handen te nemen.

De juiste indeling

Heb jij een unieke badkamer met bijvoorbeeld houten balken of een stenen muur? Kijk of deze unieke elementen behouden kunnen blijven. Dit zorgt in een klap voor een exclusieve uitstraling. In diezelfde categorie: een vrijstaand zwart bad. De kleur ademt luxe en een vrijstaand exemplaar zorgt direct voor een vleug hotelallure. Een riante inloopdouche, een elegant badmeubel en spiegel met verlichting horen thuis in een luxe badkamer. Het is functioneel en esthetisch tegelijk.

Combinatie van materiaal en kleur

Volledig scherm © X²O Badkamers De kleur zwart tilt iedere badkamer naar een level super-de-luxe. Het is klassiek, chic en tijdloos. Wat daar in termen van luxe en weelde weer gigantisch goed bij past? Massief hout en modern marmer. Een wastafelblad en waskom van massief natuursteen zijn uniek in hun design en geven de badkamer een chique twist. Helemaal in combinatie met latten op het kastfront, gemaakt van duurzaam en massief teakhout. De houtkleur terug laten komen in de aders van de marmerprint zorgt voor rust en balans. Dit is het geheim van iedere hotelbadkamer.

Creëer eenheid met accessoires

Durf voor iets anders te kiezen en ga voor warme en iets donkere kleuren. Om een luxe uitstraling te creëren moet je afwijken van wit en licht. Door de kleur van het hout en marmer ook terug te laten komen in de accessoires, zorg je voor eenheid. Giet verzorgingsproducten bijvoorbeeld over in stijlvolle bruine glazen flessen en shop voor een marmeren zeepschaal. Style af met een houten kruk en jute vloerkleed voor een rustgevende, aardse sfeer.

Tip: investeer in dimbare sfeerverlichting, zoals een kroonluchter of oosterse lamp. Dit is helemaal hotelchic.

Ontdek jouw stijl

Ontdekt wat jouw badkamerstijl is. Doe de test en kom erachter of jij van landelijk, modern, industrieel of toch van design houdt.

