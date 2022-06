Een simpele saus, vol met smaak. Zo maak je teriyakisaus

Teriyaki sausmix

Bereidingswijze

Was de kip en dep het droog. Breng de kip op smaak met sake, zout en witte peper. Leg de kip in de koelkast voor ca. 30 minuten.

Verwarm olie in een pan. Leg de kippendijen met het vel naar beneden in de koekenpan en bak op middelhoog vuur aan beide kanten goudbruin. Het hoeft niet helemaal gaar te zijn. Zet opzij.

Meng in de tussentijd de sake, mirin, lichte sojasaus en de suiker in een kom. Schenk de sausmix in de koekenpan waar de kip zat en roer goed totdat de suiker is opgelost. Giet vervolgens het gembersap bij.