Een stijlvolle bruidegom gaat voor een driedelig pak

Wat is nu dé trend, als het gaat om een trouwpak? “Een paar jaar geleden zagen we vooral zakelijk blauw, maar dat is voorbij”, zegt Sijbrand. “Ook de bruidegom mag ook gezien worden! Steeds meer mannen dragen daarom frisse kleuren als lichtroze, mintgroen, beige en terracotta. Ter afwisseling is een gilet in ruitstof een prachtige combinatie met een effenkleurig pak. Ook zien we nu een vlinderstrik in plaats van een das, gecombineerd met een opvallend pochet in dezelfde stof.” Bij Smit Mode vind je ook bijpassende schoenen en accessoires als riemen, manchetknopen en bretels. En het overhemd? “Dat passen we aan aan de kleur van de bruidsjurk. In de meeste gevallen is dat roomwit.”